¡Ojo con las pestañas! Consejos para retirar las extensiones y un sérum 'made in Spain' que las fortalece en 15 días

Las extensiones de pestañas se han convertido en un must para dar expresión al rostro. La pandemia nos obligó a ocultar los labios tras la mascarilla y popularizó el uso de soluciones estéticas que proporcionan unas pestañas abundantes y extralargas que dan profundidad a la mirada. Sin embargo, no duran para siempre y, una vez puestas, hay que saber retirarlas o volver al salón de belleza para que lo hagan por nosotros con la consiguiente inversión económica.

Si apuestas por quitarte las extensiones en casa, te mostramos varios consejos que te pueden ayudar a acelerar el proceso. En primer lugar, olvídate de la tentación eliminarlas a tirones, ya que podrías arrancar también las naturales provocando un verdadero desastre. Como sabrás, hay dos tipos de pestañas postizas, aquellas que van agrupadas en una sola banda y las que se colocan pelo a pelo. Las primeras son fáciles de retirar, basta con humedecerlas con agua templada antes de despegarlas. Las segundas, se mantienen durante más tiempo y el pegamento es más resistente por lo que deberás usar un disolvente especializado.

Te recomendamos que, para ir desgastando el adhesivo, te duches con agua caliente o realices baños faciales de vapor. Aplícate un desmaquillante de ojos a base de aceite, el mayor enemigo de las extensiones. Así, el pegamento se irá deshaciendo y el remover tendrá más efecto. Uno de los limpiadores con aceite más valorados en Amazon es este de Babor que tiene casi cinco estrellas.

Desmaquillante a base de aceite. Amazon

Una vez que has aplicado, y dejado actuar el aceite y el disolvente, deberías retirar las pestañas con un bastoncillo o un cepillo. Si colocas un parche de hidrogel justo debajo del ojo podrás quitarlas de forma más fácil.

Las pestañas de escándalo tienen truco

Tras desprendernos de las extensiones entran en acción los sérums para potenciar el crecimiento de tus pestañas naturales y mantenerlas largas y fuertes. En 20deCompras hemos descubierto este producto made in Spain que cuesta menos de 17 euros con la rebaja del 35% en Amazon. Tiene cerca de 1.500 valoraciones de los usuarios e incluye un 100% de ingredientes naturales. Además, es apto también para las cejas y notarás sus efectos en solo dos semanas, según indican quienes lo han probado. No pierdas la oportunidad de incluirlo en tu rutina ya que la rebaja es por un tiempo limitado.

Tratamiento fortalecedor y de crecimiento de pestañas sin parabenos ni hormonas. Amazon

