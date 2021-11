Aunque los productos estrellas del Black Friday siempre suelen ser los robots aspiradores y otras soluciones tecnológicas, no debemos dejar pasar la oportunidad de darnos algún que otro capricho al que llevamos meses dándole vueltas. Y, sí, los juguetes eróticos entran dentro de estas listas en las que anotamos todo aquello que queremos pero que, debido al precio, no siempre podemos disfrutar... A no ser que Amazon adelante su Black Friday y que uno de los modelos más buscados y famosos entre los usuarios.

Este succionador de clítoris se popularizó hace algunos años y, dado su éxito, ha evolucionado y ahora está disponible en diferentes versiones, desde el modelo viaje, hasta aquel para disfrutar en pareja. Pero no hay duda de que los clásicos nunca fallan y, por eso, el modelo Pro 2, ha sido uno de los primeros en estar rebajados este Black Friday: en Amazon, pasa de costar 39,99 euros a menos de 19. Y te va a conquistar por sus buenas prestaciones que te harán descubrir un mundo nuevo. ¿Vas a dejarlo pasar esta vez?

El Satisfyer Pro2. Amazon

Elígelo por...

Ideal para aquellos que se inician en el mundo de los succionadores de clítoris, esta versión del Satisfyer destaca por contar con once marchas de ondas a presión que estimularán, sin contacto, el clítoris para alcanzar el orgasmo tan rápido como deseemos (¡y adaptándose en todo momento a nuestras exigencias, tanto en solitario como si decidimos usarlo en pareja!). También lo hace por su diseño ergonómico, ideal para adaptarse al punto G, asegurando una "experiencia culminante", tal y como aseguran desde la marca, que ya ha cautivado a numerosos usuarios. ¿No crees que este Black Friday es el momento perfecto para conseguirlo de una vez por todas y descubrir qué es lo que hace que todo el mundo hable de él?

