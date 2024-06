El nutricionista Pablo Ojeda avisa sobre los zumos detox: "Es una pijada"

Cada vez somos más conscientes de lo importante que resulta cuidar nuestra salud, ya sea a través de la alimentación equilibrada, saludable y variada o a través del ejercicio físico. También sabemos que estos dos elementos no son los únicos que influyen en ello, aunque sean los que más ‘sencillo’ nos resulta adaptar. En España, el 21,6% de los ciudadanos afirman haber realizado una dieta, según el 'V Estudio de Salud y Estilo de Vida' de Aegon, aunque solo la mitad han contado con el consejo de un profesional.

Así las cosas, no es raro que se siga recurriendo a cosas que no siempre son tan efectivas o tan saludables como pensamos, como sucede con los zumos detox, empleados para perder peso mientas depuramos el organismo de sustancias que no le favorecen. Por lo menos así es en teoría, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, esta práctica solo puede beneficiarnos si nos ayuda a sentirnos mejor, pero no resulta más saludable ni tiene los efectos milagrosos que asegura.

El nutricionista Pablo Ojeda y las dietas detox

Los cambios en la dieta y en el ejercicio físico pueden ayudarnos. JJ. LIM

Durante su paso por Más vale tarde, donde aporta su punto de vista sobre alimentación y nutrición, el nutricionista Pablo Ojeda ha querido dejar claro lo poco recomendables que son las conocidas como dietas milagro, pero también que, en su opinión, las dietas detox siguen la misma línea. Ha dejado claro que es “absolutamente falso” que estas dietas funcionen y las considera “una pijada”. Además, ha querido destacar que algunos de los productos que se venden como detox, en realidad contienen una gran cantidad de azúcar, lo que hace que no sean tan saludables como quieren hacer pensar.

"Los zumos, al igual que los caldos, son diuréticos", continuó explicando durante su aparición en el programa. "Perderemos líquido, peso, pero no grasa. Lo que tenemos que hacer es comer bien. Punto... y final". Además, no dudaba en señalar una mejor manera de conseguir los resultados que se buscan con una dieta detox: "Una de las mejores cosas que hay para mi gusto, para 'desintoxicar' como suele decirse, es comer fruta. Para que sacien lo primero que debemos hacer es masticarla bien".

Dietas detox: en qué consisten y su utilidad

La dieta detox se usa para eliminar toxinas. Lifestock

En general se suelen seguir este tipo de dietas depurativas después de una temporada que se denomina de ‘excesos’, es decir, una época en la que se cambia la alimentación habitual por otra más pesada o menos saludable. Algunas personas también las emplean con la intención de perder peso o de eliminar toxinas. Estas dietas pueden ser de ayunas o tomando solo zumos o líquidos, licuados de frutas y verduras.

Como señalaba Pablo Ojeda, este tipo de dietas puede ayudar a perder peso en un momento puntual, pero nunca pueden alargarse o convertirse en una forma de alimentación que podemos aplicar en nuestro día a día porque puede ser peligroso. Se pierde peso porque se reduce mucho el consumo de calorías, pero en su mayor parte es líquido, por lo que no será complicado volverlo a recuperar.

En general, un cuerpo sano no necesita estos sistemas de desintoxicación, porque el propio cuerpo elimina los elementos que no necesita, ya sea a través del riñón, con las sustancias solubles en agua, como a través del hígado, si hablamos de aquellas solubles en grasas. Este tipo de dietas, además, pueden tener ciertos riesgos asociados, por ejemplo si empleamos productos que no nos aportan beneficios para la salud o contienen sustancias que en grandes cantidades pueden ser negativas. De hecho, recordemos cómo Ojeda señalaba la elevada cantidad de azúcar que contenían algunas de las bebidas para dietas detox.

