Los tres famosos yogures muy consumidos en España que los expertos recomiendan no tomar

El yogur es, sin lugar a dudas, uno de los alimentos más consumidos en las casas de España. Lo cierto es que es un producto lácteo muy versátil para usar en infinidad de recetas que, habitualmente, se toma a modo de postre después de comer o cenar, aunque lo cierto es que son cada vez más las personas que lo incorporar en sus desayunos y meriendas combinado con toppings como fruta o cereales.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que no todos los yogures son iguales ni son iguales de beneficiosos para la salud. No es lo mismo comerse un yogur natural que tomar uno batido o a base de leche fermentada. Es más, por ejemplo, en el caso de los yogures con capa de frutas separada tienen un valor nutritivo menor y, además, son más calóricos. Pero ahí no acaba la cosa, porque también hay que saber distinguir entre cuáles son realmente yogures de los no.

Si bien es cierto que contribuyen a la absorción de calcio, estimulan la movilidad intestinal y restablecen el equilibrio de su flora, algunos de estos lácteos vienen cargados de azúcar, lo que puede derivar el riesgo de padecer obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, hipertensión o diabetes. Un estudio elaborado en 2018 por la revista BJM Open reveló que la mayoría de estos productos que se vendían en tiendas británicas superaban los niveles recomendados.

No todos los yogures son sanos: estos son los menos saludables

Un yogur no necesita más que leche y fermentos lácteos para ser considerado como tal, pero en algunas ocasiones pueden añadirse algunos ingredientes más que no alteran el producto, como leche en polvo o proteínas de la leche, para proporcionarle consistencia y textura. Sin embargo, si la lista de ingredientes es más larga y además incluye azúcares, saborizantes, aromatizantes, edulcorantes, este se convertiría en un alimento procesado y, por tanto, un alimento a evitar o a consumir solo de manera ocasional.

Es clave saber que la OMS establece que el consumo máximo de azúcar sea de 25 gramos al día. En el caso de los yogures desnatados o bajos en materia grasa, hay que prestar atención. Los edulcorantes, aunque no sean tan perjudiciales como el azúcar a corto plazo, también es preferible evitarlos. Nutricionalmente no aportan nada y, además, pueden alterar la microbiota.

Tazón de yogur griego con bayas y avena Monica Ninker

Otro punto a tener en cuenta es que el yogur griego casero no tiene nada que ver con el que se vende en las tiendas. El comercial contiene entre un 9 y un 10% de materia grasa, mientras que el casero puede hacerse sin añadir grasa láctea.

Esto es lo que ocurre con los yogures de sabores. Si los yogures naturales o con pocos ingredientes no resultan muy agradables al paladar, lo recomendable es añadirles ingredientes en casa, que pueden ser algún endulzante con moderación, como azúcar, miel, sacarina, trocitos de fruta, frutos secos molidos, pasas, canela, etc.

Yogures que no son yogures (pero lo parecen)

Para que un yogur pueda calificarse como tal tiene que estar elaborado con leche de un mamífero o fermentos lácticos. Ahora bien, no vale cualquier fermento, pues solo se consideran legalmente yogures los que contengan streptococcus thermophilus y por lactobacillus bulgaricus.

Esto significa que los conocidos como 'bifidus' no pueden ser considerados yogures, pues aunque sea un fermento, es distinto a los que plantea la legislación. Por tanto, no serían yogures los siguientes:

La leche fermentada con otros fermentos, como las bifidobacterias

El kéfir

Los 'petit suisse'

Postres lácteos, como natillas y flanes

La cuajada

Postres elaborados con bebidas vegetales, como la soja

