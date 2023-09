Los tres hábitos alimenticios de Clint Eastwood para seguir en forma a los 93 años

En la industria del entretenimiento, pocas figuras han alcanzado el nivel de reconocimiento y admiración que Clint Eastwood ha logrado durante décadas. Sin embargo, lo que realmente sorprende no es solo su inquebrantable carrera cinematográfica, sino también su impresionante estado físico y vitalidad a la edad de 93 años. Más allá de su icónica presencia en la pantalla grande, Eastwood ha cautivado la atención de muchos, debido a su envidiable salud y vigor.

El actor ha demostrado ser un ejemplo inspirador de cómo los hábitos alimenticios pueden desempeñar un papel esencial en el mantenimiento de la salud y la vitalidad a lo largo del tiempo. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de su capacidad para mantenerse en forma y activo a esa larga edad? Te traemos los tres hábitos alimenticios de Clint Eastwood, que se esconden detrás de su envidiable bienestar.

Una dieta baja en grasas y alta en proteínas

El salmón es una de las proteínas favoritas de Clint Eastwood. Pixabay / Shutterbug75

En una entrevista con la revista Closer, Eastwood reveló que su padre era un ávido consumidor de carne, así como un amante de las patatas fritas y de los alimentos a la parrilla, por lo que falleció a una edad bastante temprana a causa de enfermedades cardiovasculares. "Desde entonces, simplemente intento controlar el consumo de alimentos grasos, comer más vegetales crudos, frutas, carne y pescado hervidos. Además, siempre que sea posible, intento excluir todos los alimentos grasos, postres y diversas bebidas carbonatadas", revelo Clint Eastwood.

La muerte de su padre fue tan traumática para el actor que se convirtió en el punto de inflexión para cambiar sus hábitos hacia unos más saludables, obligándole a centrarse en su propia salud y una alimentación adecuada. Unos hábitos que con en tiempo han dado sus frutos, y se han convertido en uno de los secretos familiares mejor guardados. Su hijo Scott Eastwood, que apoda estos secretos alimenticios como "el código Eastwood", dijo en una entrevista en 2017 que su padre "consume un 90% de alimentos "buenos" y un 10% de alimentos "trampa", o menos saludables.

"Proteínas saludables y buenas como el salmón, el pollo, seguidas de muchas verduras, brócoli, espárragos y muchas verduras de hoja verde", son las elecciones alimenticias favoritas de la estrella, dijo su médico personal, el Dr. Harry Demopoulos, quien a su vez aseguraba que su porcentaje de grasa corporal siempre fue inferior al 10%.

No al azúcar y el alcohol

Clint Eastwood en Million Dollar Baby I. C. Cinemanía

"Nunca he tenido mucho porcentaje de grasa corporal, pero siempre he sido bastante cuidadoso al vigilar mi dieta", compartía el actor de renombre en una entrevista con Muscle & Fitness, ahora pubicada en la página web de Physical Culture Study. Eastwood también confirmó que prestaba especial atención al nivel de colesterol, así como al azúcar en sangre, y que no consumía bebidas azucaradas, refrescos, zumos, ni por supuesto alcohol. Con la excepción del uso ocasional de cerveza, a la que en boca del propio Eastwood "le cuesta decir que no".

Asimismo, en el año 2015 Health Fitness Revolution publicaba detalles más específicos sobre sus trucos para mantenerse eternamente joven. "Mantente alejado de los carbohidratos, especialmente de los postres ricos. Ten una báscula en tu baño. Descansa lo suficiente. Trata de ser optimista. Come frutas y verduras crudas. Toma vitaminas. Evite las bebidas cargadas de azúcares. Evite el alcohol en exceso", afirma Eastwood.

No comer por placer

Clint Eastwood, a sus 93 años, compartiendo sus secretos de la eterna juventud. ABC

El hijo menor del actor, Scott, durante una entrevista con Men's Health en 2017, describió el riguroso, pero saludable estilo de vida del actor, que consiste en ejercicio y una dieta intachable. "Mi padre es una máquina en lo que respecta a la comida y el ejercicio".

Fue en esta misma entrevista cuando el pequeño de los Eastwoood, que ha seguido los pasos de su padre, tanto en el estilo de vida, como en la profesión, nos revelaba otro de los trucos del actor para mantenerse tan saludable y activo pasados los 90: "Mi padre no come por placer", dice Scott. "Come salmón y arroz integral en el desayuno. Supongo que soy de la misma manera. Si pudiera tomar una pastilla que me diera todos los nutrientes necesarios para dejar de comer, lo haría".

