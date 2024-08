Trece alimentos para aumentar la producción de colágeno y mejorar la salud de la piel

El deseo de tener una piel joven y sana a menudo se termina traduciendo en la compra de productos cosméticos, cuando en realidad es mucho lo que podemos hacer por nuestro órgano más externo controlando algunos aspectos de nuestro estilo de vida como son la dieta, la exposición al sol o el tabaquismo.

Precisamente, indica la nutricionista Krista Goncalves en declaraciones concedidas al portal de divulgación Healthline, la dieta juega "un rol sorprendentemente importante en la apariencia y la juventud de la piel. Y todo se reduce al colágeno".

Por qué es importante el colágeno en los alimentos

El colágeno es la proteína que le da a la piel su estructura y su elasticidad. Sin embargo, a medida que envejecemos, la producción de colágeno disminuye año a año, lo que se traduce en la aparición de arrugas y en una piel más joven.

Es posible obtener un aporte adicional de colágeno usando suplementos alimentarios que lo incluyan. No obstante, también es posible obtenerlos de ciertos alimentos que lo contienen, un enfoque que puede ser más seguro teniendo en cuenta que los suplementos alimentarios sin receta no están sujetos a los mismos controles que otros productos sanitarios.

También es importante incluir en nuestra dieta alimentos que contengan los aminoácidos necesarios para la síntesis del colágeno (que son tres: concretamente, la lisina, la prolina y la glicina), ya que contribuyen a los procesos en el cuerpo que permiten la producción de colágeno.

Los alimentos que estimulan la producción de colágeno

Dado que el colágeno se encuentra en grandes concentraciones en tejidos como el tejido conectivo o los cartílagos, entre los alimentos de origen animal los que contienen en buena medida estas partes del organismo son especialmente ricos en la proteína. Por ejemplo, esto sucede con:

El caldo de huesos.

El pollo.

El pescado.

Aunque no contiene tejidos conectivos, las claras de huevo son muy ricas en el aminoácido prolina, por lo que también contribuyen a la formación de colágeno en la piel.

Por otro lado, son muchas las frutas, verduras y en general vegetales que contienen colágeno, los aminoácidos necesarios para que nuestro cuerpo lo genere o vitamina C, que también contribuye al proceso. Por eso, algunos alimentos vegetales fundamentales para incrementar la producción de colágeno en nuestra piel son:

Los cítricos.

Los frutos rojos.

Las frutas tropicales.

El ajo.

Las verduras de hoja.

Las legumbres.

Los anacardos.

Los tomates.

Los pimientos.

Precauciones y una dieta saludable

Además de ello, contiene tener en cuenta que la ingesta excesiva de azúcares y carbohidratos puede desencadenar inflamación crónica, lo que a su vez perjudica la síntesis de colágeno en el cuerpo.

Por otra parte, la producción de colágeno y la salud de la piel son sólo una de muchas áreas de lo que es nuestro bienestar en su conjunto. Por ello, y aunque muchas de las opciones ricas en colágeno y proteínas son prominentes en una dieta saludable, debemos recordar siempre enmarcar este tipo de alimentos dentro de una dieta variada y equilibrada, que nos ayude a garantizar un estado de salud óptimo.

