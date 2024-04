La superbebida probiótica que puede imitar los efectos del ayuno, ayuda con la pérdida de peso y reduce los triglicéridos

Más de la mitad de los adultos y hasta un tercio de los niños de España presenta sobrepeso. Con cifras como estas, es fácil comprender por qué los investigadores no dejan de buscar estrategias para combatir este problema y las complicaciones derivadas. Ahora, un nuevo estudio ha concluido que la kombucha podría lograr esto de una manera muy curiosa: imitando los efectos que el ayuno tiene en nuestro cuerpo.

Propiedades (y riesgos) de la kombucha

Según publican los autores de este trabajo en el prestigioso medio científico PLOS Genetics, muchas patologías como la hipertensión o la diabetes se relacionan de manera estrecha con las acumulaciones de grasa en el sobrepeso y la obesidad. Estas condiciones se incluyen en la categoría de síndromes metabólicos, y tienen mucho que ver con la desregulación de la homeostasis lipídica (los procesos que el cuerpo lleva a cabo para mantener un balance adecuado de lípidos en la sangre y los tejidos).

Estos investigadores han querido fijarse en la kombucha, una antigua bebida a base de té fermentado (y, por tanto, probiótica) proveniente del lejano oriente, por su reciente aumento de popularidad en muchos países occidentales. Además, parece que podría tener varias propiedades saludables: como en este caso, otras investigaciones sobre modelos animales y sobree pequeñas poblaciones han encontrado que podría resultar beneficiosa en el abordaje de la diabetes, la enfermedad hepática, diversos problemas gastrointestinales, la hipercolesterolemia (niveles excesivamente elevados de colesterol) y la hipertensión arterial.

Aún así, es importante tener en cuenta que algunas personas reportan ciertas molestias asociadas al consumo de kombucha (como aumento de la frecuencia cardíaca o empeoramiento del reflujo, debido posiblemente a su contenido en cafeína). Incluso, un reporte de caso publicado en 2022 en Anatolian Journal of Cardiology describió un caso de cardiotoxicidad por la bebida.

Reducción de los triglicéridos en sangre

Sea como sea, esta vez los autores tomaron modelos animales (el neematodo Caenorhabditis elegans), en los que observaron que los microbios presentes en la kombucha colonizaban los intestinos de los gusanos y provocaban cambios similares a los que se producen con el ayuno.

Por ejemplo, comprobaron que los gusanos, al ingerir los microbios de la kombucha, experimentaban una reducción en la acumulación de grasa y disminuciones significativas en los niveles de triglicéridos. Estos beneficios serían consistentes con otros que supuestamente tiene la hombucha sobre los humanos, incluyendo la protección frente a enfermedades metabólicas, la mejora de la función hepática y la reducción en la acumulación de grasa.

Aunque estos estudios se han llevado a cabo sobre modelos animales y no son por ello inmediatamente extrapolables a seres humanos, son interesantes porque representan una de las primeras descripciones de los posibles mecanismos por los que la kombucha podría ayudarnos a mejorar nuestra salud.

Referencias

Rachel N. DuMez-Kornegay,Lillian S. Baker,Alexis J. Morris,Whitney L. M. DeLoach,Robert H. Dowen. Kombucha Tea-associated microbes remodel host metabolic pathways to suppress lipid accumulation. PLOS Genetics (2024). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1011003

Soysal AU, Akman Z, Koroğlu AE, Yalman H, Koca D. An Unexpected Cause of Cardiotoxicity: Kombucha Tea. Anatolian Journal of Cardiology. (2022). DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2022.1463.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.