El superalimento típico en España recomendado por Harvard que podría alargar la vida y protege frente a enfermedades

Los expertos coinciden en que la dieta mediterránea, propia en origen de países como España, es uno de los patrones nutricionales más saludables que existen y que podría reducir el riesgo de padecer un buen número de patologías o incluso de fallecer prematuramente. Estas propiedades se deben en gran medida a un equilibrio óptimo de nutrientes y compuestos beneficiosos, pero también se explican en parte por la presencia prominente de ciertos alimentos (a veces llamados coloquialmente 'superalimentos') como el aceite de oliva.

Menor riesgo de mortalidad y enfermedades

Tradicionalmente, el uso de aceite de oliva se ha recomendado especialmente por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular, ampliamente documentados en la literatura científica. Sin embargo, investigaciones más recientes han reportado también muchos otros beneficios, como reducciones en la mortalidad temprana y en los fallecimientos por causas como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o incluso las enfermedades respiratorias.

Como cita un artículo en el portal de divulgación sobre Salud de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), así lo concluía un estudio publicado en 2022 en el medio especializado Journal of the American College of Cardiology. La investigación se llevó a cabo sobre 92.000 adultos de los Estados Unidos durante 28 años de seguimiento, y arrojó que los que consumían mayores cantidades de aceite de oliva de manera habitual tenían en concreto un 19% menos de riesgo de muerte prematura, un 19% menos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, un 17% menos de mortalidad por cáncer, un 29% menos de mortalidad por enfermedad neurodegenerativa (como el alzhéimer o el párkinson) y un 18% menos de mortalidad por enfermedad respiratoria.

Atendiendo a la sustitución de otros tipos de grasa en la alimentación con aceite de oliva, los autores del trabajo encontraron que la sustitución diaria de 10 gramos (unas dos cucharadas de postre) de margarina, mantequilla, mayonesa o grasa láctea reducía entre un 8 y un 34% la mortalidad total y por causas específicas.

Ácidos grasos saludables y antioxidantes

La característica del aceite de oliva que se cree que podría estar detrás de estos resultados es principalmente su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados. Cuando sustituyen grasas saturadas, este tipo de ácidos grasos ayudan a reducir el colesterol LDL (lo que conocemos coloquialmente como 'colesterol malo').

Igualmente, existen investigaciones (como la publicada en Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology en 2006) que han encontrado que el consumo habitual de ácido oleico, el principal ácido graso monoinsaturado presente en el aceite de oliva, puede reducir los biomarcadores inflamatorios en el organismo. Coincidentemente, se sabe que la inflamación generalizada juega un papel en el desarrollo de patologías como las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Estos efectos antiinflamatorios podrían verse amplificados por el contenido de antioxidantes del aceite de oliva, como un compuesto llamado oleocanthal. Como refleja un trabajo de 2011 publicado en Current Pharmaceutical Design, esta sustancia puede tener un efecto antiinflamatorio similar al de fármacos como el ibuprofeno.

Aceite como parte de la dieta

Como siempre que hablamos de alimentos beneficiosos, para disfrutar de todas las propiedades positivas del aceite de oliva debemos enmarcar su consumo en una dieta variada, equilibrada y saludable. Es por esto que precisamente uno de los mejores usos de este ingrediente fundamental de la gastronomía mediterránea es en sustitución de otras fuentes de grasa menos saludables, como la mantequilla.

Además, cabe recordar que el exceso de calorías de cualquier fuente (ya sean procedentes de grasas, proteínas o carbohidratos) puede resultar en incrementos en el peso corporal a lo largo del tiempo, con el consiguiente riesgo de sobrepeso y obesidad (y el efecto que ello tiene en los marcadores de inflamación). Por ejemplo, las bebidas azucaradas no contienen ningún tipo de grasa, y aún así se asocian de manera clara con la epidemia de obesidad que viven los Estados Unidos en la actualidad.

Teniendo todo esto en cuenta, las cualidades únicas del aceite de oliva lo convierten en un elemento indispensable en nuestra mesa y en una gran forma de acercar nuestra dieta al patrón mediterráneo, uno de los más saludables en el mundo.

