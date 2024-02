El superalimento que permite ganar músculo, adelgaza y rejuvenece por sus múltiples vitaminas y minerales

Los superalimentos aportan múltiples beneficios a la salud debido a sus nutrientes, vitaminas y minerales. Entre ellos, por ejemplo, favorecer la pérdida de peso, disminuir los niveles de azúcar en la sangre o contribuir a la eliminación de toxinas. Por ello, debido a sus propiedades saludables los superalimentos están cada vez más presentes en las dietas de las familias en España.

Uno de ellos es la quinoa, una semilla conocida también como pseudocereal que se ha puesto de moda por ser un alimento básico en la dieta de los deportistas por su capacidad para crear músculo y ayudar a adelgazar. No en vano, debido a su contenido de fibra y proteínas, la quinoa ayuda a mantener la saciedad, lo que facilita el control del peso.

El superalimento favorito de la NASA

"Fue la NASA quien catapultó a este desconocido grano con una excepcional composición donde se equilibran proteína, grasa y carbohidratos. Su destino era el cultivo para los viajes espaciales de larga duración. Su principal beneficio proviene de que la mayor parte de sus calorías se ofrecen en forma de carbohidratos complejos. Además, este superalimento también aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos, convirtiéndolo en un alimento muy proteico", explica Salena Sainz, farmacéutica, dietista nutricionista y directora de Naturae Nutrición.

Múltiples beneficios

Entre sus múltiples beneficios, la quinoa destaca por su alto contenido en vitaminas del tipo B, C, E que mejoran el desarrollo cerebral y ofrecen un resultado antiedad gracias a ser potentes activos antioxidantes. Asimismo, tiene un alto contenido en calcio que ayuda a evitar la descalcificación de los huesos y dientes y previene el daño en el ADN de las células y eleva la síntesis de colágeno.

"Su rica composición en aminoácidos importantes, como la lisina, la arginina y cistina, sin olvidarnos de la metionina, hacen a la quinoa sea importante para el desarrollo cerebrovascular", indica la nutricionista.

Proteínas para ganar masa muscular

"Rica en hierro, calcio y fósforo, la quinoa también contiene altas cantidades de magnesio, que contribuye al normal metabolismo energético, la síntesis de proteínas y el funcionamiento del sistema nervioso. Destaca su bajo contenido en grasas, que le hace ser la elección perfecta en aquellas pautas donde se necesita un control calórico, pero sin olvidar un aporte de ácidos grasos saludables como el ácido linoleico", apunta la experta.

Como en todo, para que los beneficios de los alimentos se vean reflejados en el físico, una alimentación saludable debe ir acompañada de un estilo de vida activo. La nutricionista añade que la quinoa se ha convertido en un alimento muy valioso para los deportistas por su capacidad para ayudar a crear músculo ya que "contiene incluso el doble de proteínas que otros cereales, sus hojas tienen características nutricionales similares a las espinacas. Además, son muy bajas en hidratos y oxalato, anti nutrientes que, nutricionalmente, no interesan incluir en la dieta porque influyen en la absorción de otros minerales".

Lógicamente, la dieta general debe ser equilibrada y que, por tanto, incluya una variedad de alimentos (frutas, hortalizas, legumbres, pescado, carne) para tener una salud óptima.

Otros tres superalimentos muy habituales en España

Además de la quinoa, en España es habitual consumir otros superalimentos frecuentes en la gastronomía nacional, con numerosos beneficios nutricionales.

Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE): España es uno de los mayores productores de aceite de oliva en el mundo. El AOVE es rico en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, que se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular. Además, contiene antioxidantes, vitamina E y tiene propiedades antiinflamatorias.

Tomate: Un ingrediente esencial en la cocina mediterránea, el tomate es rico en licopeno, un antioxidante que se ha asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Además, es fuente de vitamina C y potasio.

Frutas Rojas (Fresas, Frambuesas, Moras): Estas frutas son ricas en antioxidantes, fibra, y vitaminas como la vitamina C. Contribuyen a la salud cardiovascular, fortalecen el sistema inmunológico y tienen propiedades antiinflamatorias.

