El superalimento ideal para ganar músculo, adelgazar y retrasar el envejecimiento

En los últimos años, la quinoa se ha convertido en uno de los superalimentos más populares en España. Este pseudocereal, originario de los Andes, destaca por su excepcional perfil nutricional, equilibrando proteínas, grasas y carbohidratos. Su versatilidad en la cocina y su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades nutricionales la han llevado a ganarse un lugar destacado en la despensa de muchos hogares españoles.

No es de extrañar que la NASA lo eligiera como cultivo para sus viajes espaciales de larga duración. "Fue la NASA quien catapultó a este desconocido grano con una excepcional composición donde se equilibran proteína, grasa y carbohidratos. Su destino era el cultivo para los viajes espaciales de larga duración. Su principal beneficio proviene de que la mayor parte de sus calorías se ofrecen en forma de carbohidratos complejos. Además, este superalimento también aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos, convirtiéndolo en un alimento muy proteico", explica a 20minutos Salena Sainz, farmacéutica y nutricionista.

Según Sainz, la quinoa ofrece la mayor parte de sus calorías en forma de carbohidratos complejos y aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Esto la convierte en un alimento ideal para los deportistas, ya que ayuda a desarrollar masa muscular y favorece la recuperación después del ejercicio. Su alto contenido en aminoácidos esenciales, como la lisina, la arginina y la cistina, contribuye al correcto funcionamiento del sistema muscular y a la reparación de tejidos dañados durante la actividad física intensa.

"Su rica composición en aminoácidos importantes, como la lisina, la arginina y cistina, sin olvidarnos de la metionina, hacen a la quinoa sea importante para el desarrollo cerebrovascular", indica la nutricionista.

Quinoa con brócoli. FomaA / iStockphoto

Pero los beneficios de la quinoa van mucho más allá. Rica en vitaminas B, C y E, este superalimento mejora el desarrollo cerebral y tiene propiedades antioxidantes que combaten el envejecimiento. La vitamina B es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la producción de neurotransmisores, mientras que las vitaminas C y E protegen las células del daño oxidativo causado por los radicales libres.

Además, su alto contenido en calcio ayuda a prevenir la descalcificación de huesos y dientes, fortaleciendo el sistema óseo y reduciendo el riesgo de osteoporosis en etapas avanzadas de la vida.

Beneficios para la salud digestiva

La quinoa también destaca por su alto contenido en fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble contribuye a regular los niveles de colesterol en sangre y a estabilizar los niveles de glucosa, previniendo picos de insulina. Por su parte, la fibra insoluble favorece el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento y promoviendo una buena salud digestiva. Además, la fibra actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas del intestino y fortaleciendo el sistema inmunológico.

Control de peso y salud cardiovascular

Gracias a su contenido en fibra y proteínas, la quinoa promueve la saciedad, lo que facilita el control del peso. Al sentirse satisfecho por más tiempo, se reduce la necesidad de ingerir alimentos entre comidas y se evita el consumo excesivo de calorías. Además, su bajo contenido en grasas y su aporte de ácidos grasos saludables, como el ácido linoleico, la convierten en una excelente opción para aquellos que buscan cuidar su figura sin renunciar a una alimentación nutritiva.

La mejores opciones para cenar. iStockphoto

Pero la quinoa no solo beneficia a los deportistas y a quienes desean perder peso. "Rica en hierro, calcio y fósforo, la quinoa también contiene altas cantidades de magnesio, que contribuye al normal metabolismo energético, la síntesis de proteínas y el funcionamiento del sistema nervioso. Destaca su bajo contenido en grasas, que le hace ser la elección perfecta en aquellas pautas donde se necesita un control calórico, pero sin olvidar un aporte de ácidos grasos saludables como el ácido linoleico", apunta la experta.

El hierro es fundamental para la producción de glóbulos rojos y la prevención de la anemia, mientras que el magnesio participa en la regulación de la presión arterial y la salud cardiovascular.

Versatilidad en la cocina

Además de sus impresionantes propiedades nutricionales, la quinoa destaca por su versatilidad en la cocina. Su sabor suave y ligeramente almendrado la convierte en un ingrediente perfecto para una amplia variedad de platos, desde ensaladas y guisos hasta postres y productos horneados. Se puede consumir tanto fría como caliente, y su textura la hace ideal para sustituir otros granos como el arroz o la pasta.

La quinoa también es una excelente opción para aquellos con intolerancias o alergias alimentarias, ya que es naturalmente libre de gluten. Esto la convierte en un alimento seguro para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, permitiéndoles disfrutar de una dieta variada y nutritiva sin comprometer su salud.

Combinación con otros superalimentos españoles

La quinoa se integra a la perfección en la dieta mediterránea, tan arraigada en España. Combinada con otros superalimentos típicos de nuestra gastronomía, como el aceite de oliva virgen extra, rico en grasas monoinsaturadas y antioxidantes, el tomate, fuente de licopeno y vitamina C, o las frutas rojas, repletas de antioxidantes y fibra, la quinoa se convierte en un ingrediente versátil y saludable para todo tipo de platos.

Contiene licopeno, un elemento que está presente tanto en el crudo como en el cocinado y que se caracteriza por ayudar a prevenir enfermedades como el ictus o el accidente cerebrovascular. Pixabay/Devanath

En definitiva, la quinoa es mucho más que una moda pasajera. Sus múltiples beneficios para la salud, su versatilidad en la cocina y su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades nutricionales la convierten en un superalimento imprescindible en la despensa de cualquier hogar español. Incorporar este pseudocereal en nuestra dieta diaria nos permitirá disfrutar de sus extraordinarias propiedades y contribuir a nuestro bienestar general.

