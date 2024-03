El superalimento que protege el corazón, ayuda a reducir el colesterol y mejora la memoria según la ciencia

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en España en la actualidad, a pesar de que se trata muchas veces de condiciones que son prevenibles mediante la adopción de buenos hábitos en áreas como la actividad física o la dieta. En este último sentido, aunque lo más importante es encontrar un equilibrio adecuado, existen evidencias que indican que ciertos alimentos, como los que son ricos en antioxidantes, pueden reducir nuestro riesgo de patologías graves. Este es el caso del açaí.

Protege la salud cardiovascular

Como explica el portal de noticias sobre salud Medical News Today, los beneficios para la salud de las bayas de açaí se explican en gran medida por su alto contenido en compuestos polifenólicos como las antocianinas, unos pigmentos con importantes propiedades antioxidantes también presentes en otros vegetales de tono morado, y fibra.

Así, por ejemplo, una revisión de la literatura científica sobre el tema publicada en el medio especializado Circulation concluyó que la evidencia científica apoya la noción de que el consumo elevado de fibra en la dieta reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y la mortalidad por todas las causas.

Similarmente, el Centro Nacional de la Salud Complementaria e Integrativa de los Estados Unidos (NCCIH) explica que el consumo regular de bayas de açaí podría ayudar a reducir los niveles ce colesterol y glucosa en sangre en las personas con sobrepeso.

Posibles efectos positivos para el sistema nervioso

Adicionalmente existe cierta evidencia que apoya que las dietas ricas en polifenoles antioxidantes y antiinflamatorios pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson.

Específicamente, se cree que la antocianina, abundante en el açaí, podría resultar beneficiosa frente a esta clase de patologías por su acción reductora del estrés oxidativo y la inflamación en el tejido nervioso.

Finalmente, un trabajo publicado en la revista especializada Today's Dietitian en 2014 mostró que el açaí podría ayudar a mejorar la memoria al inhibir la neuroinflamación y mejorar el flujo sanguíneo a los tejidos del cerebro.

Parte de una dieta equilibrada

Todas estas propiedades convierten al açaí en una adición estupenda a nuestra dieta habitual, teniendo en cuenta además que se trata de un alimento muy nutritivo.

Sin embargo, y como siempre con cualquier 'superalimento', hay que tener en cuenta que sus beneficios se aprovechan cuando forma parte de un patrón variado y equilibrado, y que no debemos esperar que sólo la toma de ciertas frutas o alimentos nos proteja o nos mejore la salud

Por ello, lo importante es establecer un patrón dietético saludable, variado y equilibrado, que es lo que en última instancia va a reducir nuestro riesgo de padecer enfermedades graves.

Referencias

Megan Ware. What are the health benefits of acai berries? Medical News Today (2023). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/305576 el 26 de marzo de 2024.

Linda Van Horn. Fiber, Lipids, and Coronary Heart Disease. Circulation (1997) DOI: https://doi.org/10.1161/01.CIR.95.12.2701

National Center for Complementary and Integrative Health. Acai. Consultado online en https://www.nccih.nih.gov/health/acai el 26 de marzo de 2024.

Densie Webb. Anthocyanins. Today's Dietitian (2014). Consultado online en https://www.todaysdietitian.com/newarchives/030314p20.shtml el 26 de marzo de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.