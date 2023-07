Los seis snacks poco calóricos de Mercadona ideales para perder peso y que recomienda un entrenador

No cabe duda que de unos años a esta parte, la cadena de supermercados de origen valenciano se ha especializado en la venta de una serie de alimentos procesados saludables a la venta en sus tiendas de España y Portugal bajo su marca blanca de referencia en lo que a alimentación se refiere, esta es, Hacendado.

Mercadona hace así alarde de unos de sus estrategias a la hora de vender, es decir, la innovación constante en la búsqueda insaciable de lo que sus clientes reclaman, muchas veces a través de las redes sociales. Y es que, a decir verdad, con el verano y la rica oferta de helados, no parece sencillo llevar a cabo una dieta equilibrada. Y, mucho menos, cuando se busca perder peso o mantenerse en forma.

A decir verdad, quién es capaz de decir que no a un picoteo antes de comer para calmar el gusanillo tras el baño. Pues bien, por increíble que parezca, no es imposible si se siguen a rajatabla los consejos en lo que a nutrición se refiere del entrenador Xavi Sierra. Para quien no lo conozca, decir que se encuentra al frente del programa de asesoramiento fitness Realfit y en más de una ocasión ha recomendado algunos menús poco calóricos de la compañía dirigida en la actualidad por Juan Roig.

Productos de Mercadona bajos en calorías para saciarse

Lo primero que hay que saber es que a la hora de querer adelgazar, lo más importante es mantener un déficit calórico de forma sostenida. Asimismo, lejos de que demonizar ningún nutriente, hay que priorizar los ejercicios de fuerza para no perder la masa muscular. "No vamos a entrar en si se trata de una opción más procesada que otra, simplemente queremos mostrar a nivel informativo las opciones que tenéis para reducir calorías y mejorar la calidad nutricional en varios alimentos", ha explicado en su post de Instagram.

Se trata pues de "picoteos bajos en calorías" que se pueden encontrar en cualquier tienda de Mercadona que, además de tener un buen aporte proteico, sirve para dar un plus de energía. Este es el caso de pepinillos, alcaparrones, mejillones, altramuces y encurtidos. Asimismo, estas opciones a la hora de merendar cuentan con la ventaja de que son fáciles de almacenar y conservar sin que se estropeen, cuestan todas menos de tres euros y aportan un buen puñado de nutrientes con pocas calorías.

Alimentos de Hacendado que parecen ultraprocesados y no lo son



Uno de los nutricionistas más populares en redes sociales como Instagram, el padre del término 'realfooding', se ha ido hasta uno de los supermercados de la empresa valenciana para analizar aquellos productos bajo la marca blanca de Hacendado que parecen ultraprocesados y, aunque no lo parezca, no lo son. Arrancamos el recorrido por la tienda haciendo la primera parada en la salsa de soja, que si bien es cierto que es rica en sal y, por tanto, no se debería abusar en el día a día, el divulgador aclara que sí se puede añadir para aliñar ensaladas.

El siguiente alimento es el Tsatsiki, a base de yogur griego, pepino, aceite de oliva, hierbabuena, pimienta y sal y "está muy bien". El mascarpone, ideal para postres, es un lácteo entero a base de leche pasteurizada, principalmente, por lo que sería rico en grasa al igual que la mantequilla tradicional de Central Lechera Asturiana y, también, la nata fresca, perfecta para cocinar. Y es que no se ha demostrado que la grasa láctea sea perjudicial para la salud.

Otro que no puede faltar en la lista de la compra son los cereales 0% Azúcares añadidos. Tampoco cuentan con edulcorantes. Se une el puré de patatas instantáneo, con un 99% de copos de patata junto a la leche de coco, con un 91% de extracto de coco, agua y estabilizante. Para los amantes de la comida mexicana, añadir la salsa mexicana con tomate, cebolla, pimiento verde, vinagre de vino y azúcar en cantidades mínimas. Por último, pero no menos importante, el chucrut con col blanca, vino blanco en cantidades mínimas y sal.

