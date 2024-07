El alimento poco conocido en España bajo en grasas y con más proteínas que un filete

Una dieta variada es lo ideal para conseguir obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y hacerlo de una manera divertida y sin aburrirnos. Sin embargo, tendemos a comer siempre lo mismo o, por lo menos, a preparar las mismas recetas. Por suerte, cada vez es más frecuente ver en los supermercados de España alimentos que nos invitan a variar nuestra dieta y darle una oportunidad a ingredientes que habitualmente no usaríamos o cuyo consumo no es demasiado frecuente en nuestro país.

Ahora podemos descubrir nuevos alimentos que se conviertan en el ingrediente principal de nuestras recetas tradicionales o en la estrella de platos nuevos que podemos preparar. Esto es lo que sucede con el seitán, un alimento poco conocido, pero que cuenta con más proteínas que la carne. Mientras que es habitual en dietas vegetarianas y veganas, es menos frecuente su uso en una alimentación omnívora, sin embargo, quienes busquen proteínas de calidad y bajas en grasas, pueden darle una oportunidad a este derivado del trigo.

Seitán, qué es y sus propiedades

El seitán tiene una textura que recuerda a la de la carne. nclm / WIKIMEDIA COMMONS

El seitán es una preparación a base de trigo, tras eliminarle el almidón, queda solamente la proteína o gluten, es una mezcla de harina y agua, es una fuente de proteínas de sabor neutro, por lo que tiene la capacidad de absorber otros sabores. Es habitual emplearlo en las dietas vegetarianas y veganas por la alta cantidad de proteínas y también por la calidad de estas, además su textura es ligeramente parecida a la de la carne, por lo que se emplea para sustituir a esta en algunas preparaciones.

Contiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, por ejemplo, es una fuente de proteínas de origen vegetal ideal para esas personas que quieran reducir el consumo de carnes en su dieta; es una opción cada vez más frecuente en personas que quieren aumentar su masa muscular. A pesar de que aporta una gran cantidad de proteínas, no lo hace con todas, ya que no aporta lisina, que solo se encuentra en la carne, el pescado, la leche y las legumbres, por lo que habría que completar la alimentación con alguno de ellos.

Es bajo en calorías y no aporta colesterol, es bajo en grasa y, mientras contiene poco sodio, lo que favorece una buena salud cardiovascular. Es rico en calcio y minerales como el potasio, esencial en el funcionamiento de riñones, músculos y nervios. Además, proporciona un buen aporte de fibra y resulta saciante. Conviene señalar que, a pesar de los muchos beneficios de este alimento, no es apto para todo el mundo, por ejemplo, las personas con intolerancia al gluten no pueden tomarlo. Tampoco es muy recomendable en personas con diabetes.

La importancia de las proteínas en la dieta

La quinoa es rica en proteínas, fibra y muchos minerales. Getty Images/iStockphoto

Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que se encargan de desempeñar diferentes funciones en el cuerpo. Son fuente de energía, forman y reparan tejidos, ayudan en la formación de anticuerpos, producen enzimas, ayudan en la creación de hormonas, a distribuir el oxígeno y en la asimilación de nutrientes esenciales, entre otras funciones. Es necesario consumir proteínas a través de la alimentación para que el cuerpo repare y produzca células nuevas.

Como señalábamos antes, las proteínas están formadas por aminoácidos, que son de tres tipos: esenciales, no esenciales y condicionales. Los esenciales no los produce el cuerpo y se obtienen a través de la alimentación, los no esenciales se forman a partir de aminoácidos esenciales, y los condicionales son necesarios en situaciones de enfermedad y estrés.

Podemos obtener proteínas saludables gracias a la carne de pavo o pollo, los cortes magros de carne de res o cerdo, y los pescados y mariscos. También de productos lácteos, legumbres, frutos secos, tofu y otros productos derivados de la soja. El seitán está especialmente indicado para esas personas que no pueden comer soja, pues es también una fuente de proteínas vegetal que se puede utilizar para cocinar de forma similar.

Referencias

