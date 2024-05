¿Se te cae más el pelo en primavera? Consejos para evitarlo o reducirlo

La caída del cabello afecta tanto a hombres como a mujeres y puede suponer una importante pérdida de autoestima, suele verse incrementada en determinadas épocas del año como la primavera. Es posible reducir este problema notablemente con buenos hábitos y varios remedios naturales; concretamente, existe una proteína de múltiples propiedades extraída de semillas que es muy beneficiosa en este sentido.

Mantener una buena salud en primavera

Aunque últimamente la llegada del buen tiempo se está adelantando, oficialmente la primavera comienza el 21 de marzo. Esta época del año nos permite disfrutar con más facilidad de actividades al aire libre y de una mayor radiación solar. Todos estos cambios circunstanciales generan un impacto también en nuestra salud. Por un lado, la producción de ciertas hormonas puede verse afectada; por otro, es posible que aparezcan ciertos contratiempos asociados a esta estación, como la temida alergia primaveral, la caída del pelo o los cambios en la piel.

Para disfrutar de cualquier época del año es necesario tener salud. Llevando a cabo algunos hábitos sencillos en tu día a día, podrás deleitarte con la primavera y exprimir todos los momentos que brinda esta estación.

La primavera es un momento idóneo para comenzar a hacer deporte al aire libre, ya que la llegada del buen tiempo incita a ello y los paisajes que nos rodean suelen ser más bellos. Aunque, si padeces alergia primaveral, deberás evitar esta práctica en los momentos de mayor polinización, primera hora y última del día. Por otro lado, son muchos los productos de temporada repletos de nutrientes que podemos consumir en primavera, por lo que es un momento perfecto para empezar una dieta equilibrada y saludable. No debemos olvidar otros aspectos a tener en cuenta para cuidar nuestra salud en primavera, como la hidratación y la protección de la piel contra el sol.

Es importante recibir a diario los rayos del sol, ya que suponen una importante fuente de vitamina D. Eso sí, habrá que hacerlo tomando las medidas de precaución necesarias. Pixabay/StockSnap

¿Por qué se cae más el pelo en primavera?

El incremento de la caída del pelo en primavera es algo natural, este fenómeno también se conoce como caída estacional tiene explicación científica y puede remediarse de forma relativamente sencilla. El pelo se regenera de forma constante y la caída forma parte de este ciclo de regeneración.

El pelo se cae más en primavera y otoño porque en cierta medida se está preparando para afrontar condiciones ambientales extremas. Por norma general, esta pérdida se regenera con el paso del tiempo, siempre y cuando contemos con buenos hábitos de salud.

Si la caída se extiende por más de cinco meses podría tratarse de alopecia androgenética u otro tipo de trastorno, y deberíamos acudir a un experto.

El alimento asiático que frena la caída del cabello

Un estudio publicado en PubMed Central desveló que las propiedades y nutrientes del tofu que se extrae de pequeñas semillas de soja asiática disminuyen notablemente la caía del pelo, por lo que su consumo puede ser un gran aliado en épocas como la primavera o el otoño, dónde se incrementa la pérdida capilar.

Este elemento de tradición asiática también se usa como componente en diversos productos de higiene y cosmética, aunque los beneficios siempre serán más efectivos si lo introducimos como elemento en nuestra dieta.

El tofu se crea a partir de la coagulación de la soja, entre sus componentes destacan el elevado nivel de agua y ácido cítrico. Es muy proteico, gracias a la combinación de aminoácidos esenciales, por esta razón es uno de los sustitutivos de la carne en dietas veganas y vegetarianas.

El consumo de tofu también aporta un gran aporte de calcio y hierro, lo que repercute muy positivamente en el sistema nervioso central, la composición ósea y la respiración celular. Investigaciones recientes aseguran que el consumo regular de tofu ayuda a mantener unos niveles adecuados de azúcares en sangre, y favorece la eliminación de grasas animales.

