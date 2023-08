¿Se pueden consumir los huevos que tienen un punto rojo? Esto es lo que dicen los especialistas

Entre los productos que no pueden faltar en la cesta de la compra, el huevo es uno de los básicos de la dieta mediterránea. Su aporte de vitaminas y minerales lo convierten en uno de los alimentos más consumidos. De hecho, en España, se consumen 8,11 kilos de media por persona al año, según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta cifra se mantiene pese a que en los supermercados el precio de los huevos se ha disparado en los últimos meses. Sin embargo, dadas las muchas posibilidades que ofrece en la cocina, sigue estando presente en la mayoría de hogares españoles, más aún desde que los expertos han desmentido todos los mitos que rodeaban su consumo.

¿Cómo podemos saber si el huevo está bueno?

Y es que comer un huevo al día tiene muchos beneficios, desde su aporte proteico hasta su capacidad de prevenir el daño ocular conforme envejecemos o las enfermedades circulatorias. Eso sí, para sacarles el máximo partido nutricional, la mejor forma de cocinar los huevos es hervidos o escalfados, limitando los fritos y los crudos, además de conservarlos en las mejores condiciones para garantizar su correcto mantenimiento. En este sentido, podemos llegar a sospechar del mal estado de los huevos si, por ejemplo, al abrirlo porque lo necesitamos batido vemos unas manchas rojas.

Este tipo de afecciones aparecen en la yema del huevo y está calificada como un defecto por parte de los productores. Según la organización Egg Farmes of Canada desde donde promueven el consumo de este alimento, el 1% de las yemas de los huevos vendidos presentan este tipo de manchas rojizas que nos ponen en alerta respecto al estado del alimento. Se trata de una aparición natural causada por la rotura de los vasos sanguíneos de las gallinas, como ocurre con el de los humanos. Estas estructuras se rompen y se reparan solas, pero si se produce dentro de los ovarios de estos animales, la sangre puede acabar en la yema, donde es más común su aparición.

Mancha roja huevo Getty Images/iStockphoto

También puede encontrarse en la clara del huevo, aunque es más raro que el reflejo de este vaso sanguíneo roto aparezca en esta parte del alimento. Sin embargo, desde la propia organización estadounidense aseguran que es muy complicado que los huevos que salen a la venta presenten estas manchas. Esto se debe a que estos alimentos se velan con luz para detectarlos antes de empaquetarlos y distribuirlos. Sin embargo, si optamos por comprarlos directamente al productor, la posibilidad de encontrar huevos con manchas rojas aumenta. También tienen más opciones de tenerlas los de cáscara oscura, más comunes en España que los blancos.

¿Se pueden comer los huevos con manchas rojas?

Aunque el huevo es un alimento común de la dieta mediterránea, la que impera en España, es uno de los productos más temidos para consumir cuando no sabemos si está en mal estado. Sobre todo en verano, cuando es recomendable tomar algunas precauciones para evitar intoxicaciones alimentarias, como las producidas por la salmonela. Por eso, muchos usuarios cuando ven un pequeño punto rojo en la yema, por temor, prefieren desecharlo al pensar que puede ser una señal de su mal estado, pero, ¿qué dicen los especialistas?

Tal y como recoge Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Twitter, a raíz del interés de los usuarios por el artículo de su blog Gominolas de petróleo hablando de curiosidades del huevo, las manchas rojas "no suponen problema alguno" para su consumo. Destaca, para tranquilidad de los usuarios, que según el tipo que sean, manchas de carne o de sangre, pueden proceder de "manchas de sangre oxidada o por descamación de algunos tejidos de la gallina", en el caso de las primeras, o debido a "pequeñas hemorragias que tienen lugar durante la ovulación", en el caso de las segundas; aunque en ambas "influyen factores genéticos".

Cómo saber si un huevo está bueno

Más allá de estas manchas rojizas que se pueden comer con seguridad, siempre y cuando se cocinen adecuadamente, los huevos pueden presentar otros síntomas de no estar en perfecto estado para su consumo. De hecho, tienen caducidad, por lo que no es recomendable ingerirlos pasada la fecha estimada que se estima unos 28 días después de la puesta. Asimismo, si se producen alteraciones como cambios bruscos de temperatura, las condiciones también pueden verse alteradas. Entonces, ¿cómo podemos saber si el huevo está bueno?

La forma más sencilla es comprobando si flota. ¿Cómo? Introduciendo el huevo en un vaso de agua. Si el huevo se hunde, se puede comer puesto que está en perfecto estado. Sin embargo, si se queda flotando en la superficie no se trata de un alimento fresco por lo que podría estar en mal estado. Este fenómeno se produce porque conforme envejece la cáscara del huevo se va deteriorando porque se introduce aire en su interior. También es importante prestar atención a otras señales de alerta como las grietas en la cáscara o la fragilidad que presente esta. Una vez abierto, si así lo queremos consumir, se puede detectar por el olor o por la separación entre la yema y la clara: si la clara no se separa con facilidad significa que no está en buen estado.

