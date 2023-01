Sarunashi, la fruta japonesa que protege frente al cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón (relacionado en la mayoría de los casos, por cierto, con el tabaquismo) es un tipo muy frecuente y con una tasa de supervivencia muy baja. En los últimos años, se ha venido estudiando el potencial para combatirlo de algunos compuestos encontrados en ciertas plantas y frutas de manera natural.

Qué es el sarunashi

Así, un grupo de científicos de la Universidad de Okayama (Japón) ha concluido en un artículo publicado en el medio científico Genes and Environment que la isoquercetina (isoQ), una sustancia presente en una fruta propia de la prefectura de Okayama llamada sarunashi (Actinida arguta), puede ayudar a prevenir y reducir el cáncer.

El sarunashi es una fruta de la familia del kiwi (Actinida deliciosa) y similar a esta, aunque más pequeña: del tamaño aproximado de una uva. Suele ser más dulce que su hermana mayor, y se consume principalmente en Japón, Corea, el norte de China y el Lejano Oriente ruso.

Se trata de un fruto rico en polifenoles (conocidos por sus efectos antioxidantes) y vitamina C, con efectos inhibitorios de sobra documentados sobre procesos patogénicos como la mutagénesis, la inflamación o la tumorigénesis en la piel de modelos animales (ratones)

Puede prevenir en cierto grado el cáncer de pulmón

En parte, estos beneficios se derivan de un compuesto presente en el sarunashi, llamado isoquercetina (isoQ). En el presente trabajo, los autores quisieron investigar la eficacia de esta sustancia sobre modelos animales de cáncer de pulmón y documentar los mecanismos que contribuyen a estas propiedades.

Para ello, indujeron cáncer de pulmón a un grupo de ratones exponiéndolos a un compuesto carcinógeno presente en productos de tabaco llamado NNK y a dos porciones de estos ratones se les suministró por vía oral jugo de sarunashi y isoQ aislada, respectivamente.

Los resultados resultaron prometedores: los ratones que habían recibido el zumo o el isoQ desarrollaron menos nódulos cancerígenos que el grupo de control a lo largo del período de seguimiento del experimento.

Acelera la reparación del daño genético

No contentos con eso, los investigadores llevaron a cabo una serie de experimentos empleando una bacteria (Salmonella typhimurium TA15365) comúnmente usada para detectar mutaciones. Esto reveló que la mutagenicidad de compuestos como el propio NNK y otros como el MNNG disminuía en presencia de estas sustancias.

Por el contrario, cuando estos mismos experimentos se llevaban a cabo sobre una bacteria similar pero sin herramientas para reparar las mutaciones (S. typhimurium YG7108) los efectos sobre la mutagenicidad estaban ausentes, lo que sugiere que el isoQ ayuda a combatir el cáncer acelerando el proceso de reparación del ADN dañado.

Finalmente, sobre cultivos celulares los investigadores determinaron que el zumo de sarunashi suprimía la acción de la proteína Akt, conocida por su importante papel en la señalización del cáncer.

Referencias

Takata, J., Miyake, N., Saiki, Y. et al. Chemopreventive effects and anti-tumorigenic mechanisms of Actinidia arguta, known as sarunashi in Japan toward 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK)- induced lung tumorigenesis in a/J mouse. Genes and Environment (2022). DOI: https://doi.org/10.1186/s41021-022-00255-0