Ni laurel ni cúrcuma: este es el condimento que mejora la memoria y tienes en tu cocina, según Harvard

Las especias han formado parte de los ingredientes indispensables para cocinar en España desde siempre. No solo consiguen que las recetas tengan un sabor característico, llegando incluso a sustituir a la sal en algunos momentos, también consiguen que las comidas tengan beneficios extra. Además, muchas de ellas pueden emplearse también para hacer infusiones, potenciando los efectos positivos que tienen sobre la salud.

Esto es lo que sucede con muchas de ellas y el impacto que tienen sobre el cerebro y, sobre todo, la memoria. La cúrcuma, el jengibre, el azafrán y el laurel son solo algunas de ellas, porque desde Harvard, la doctora Uma Naidoo no duda en destacar otra de las más habituales y que no es raro encontrar en los estantes de cualquier amante de la cocina: el romero.

Los beneficios del romero para cuidar la memoria

El romero es una hierba nativa de la región mediterránea, tal vez por eso es una de las que nunca falta entre las especias habituales de los más cocinillas. Además de ser ideal para condimentar y saborizar los platos, es una de las plantas destacadas por Harvard por sus cualidades beneficiosas para la memoria, tal y como ha señalado la doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional en esta Universidad.

Según esta profesional, el romero interviene en la prevención o el retraso del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Gracias a diferentes estudios se ha podido observar que sus componentes protegen las células del cerebro del daño oxidativo y mejoran la función cognitiva en pacientes con Alzheimer leve; además, también podría ayudar a prevenir trastornos cognitivos asociados con el envejecimiento. Todo ello es gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que protegen las neuronas y mantienen la función cognitiva saludable. Este no es el único beneficio, porque la inhalación de su aroma también favorece la concentración y la memoria.

El romero tiene efecto carminativo, es decir, que favorece la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo, reduciendo flatulencias y cólicos. Facilita la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar, tiene efecto diurético, antiinflamatorio, antiulcerogénico y antioxidante y también antibactericida, antiséptico, fungicida y balsámico. Aumenta el flujo de sangre en zonas localizadas aliviando dolores ayudando a cicatrizar.

Como usar el romero para aprovechar sus propiedades

Si se usa para cicatrizar heridas, y con funciones antisépticas y analgésicas en dolores osteoarticulares y musculares, lo mejor es el uso externo, a través de aceites, baños, alcohol o aplicando sus infusiones con la ayuda de compresas. Se puede tomar en infusiones o cápsulas en caso de querer facilitar la digestión, reducir flatulencias y mejora de la función biliar.

En general, el uso del romero por cuestiones de salud nunca debería sustituir a un tratamiento médico si este es necesario y pautado por un especialista, aunque puede usarse como complemento siempre y cuando se consulte con el profesional correspondiente, pues hay casos en los que no siempre es aconsejable, por ejemplo en personas con cálculos biliares.

Aunque es muy raro que suceda, una sobredosis por un exceso de infusiones de romero podía provocar espasmos abdominales, vómitos, gastroenteritis, hemorragia uterina e irritación renal. También hay que tener cuidado cuando se emplea como aceite esencial, porque su abuso puede ser tóxico para el sistema nervioso central y provocar convulsiones.

