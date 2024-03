La relación entre el desayuno y un buen rendimiento escolar

En España, el 40% de los niños con edades comprendidas entre 6 y 9 años padecen sobrepeso u obesidad, este alarmante incremento de la obesidad infantil se ha convertido, según la OMS, en una las más importantes epidemias del siglo XXI. Para erradicar esta problemática es fundamental fomentar hábitos alimentarios saludables por parte de las autoridades gobernantes y las familias, así como la práctica habitual de actividad física y deporte.

La afirmación popular de que “el desayuno es la comida más importante del día” no es casual. Un desayuno variado y equilibrado supone ingerir gran parte de los nutrientes necesarios a primera hora, por tanto, contar con más energía para afrontar el día. En el caso de los menores, adquirir el hábito de desayunar saludable repercutirá muy positivamente en el rendimiento escolar.

¿Qué pasa si no se desayuna?

Los nutrientes que se obtienen con el desayuno son esenciales para un buen funcionamiento del organismo. No desayunar puede acarrear graves consecuencias para la salud; como el debilitamiento del sistema inmunitario y sus funciones, lo que hace al organismo más susceptible de enfermar y contraer infecciones.

Saltarse esta comida principal puede ser el desencadenante de digestiones lentas, el estreñimiento y enfermedades cardíacas. Según una estudio elaborada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, los hombres que no consumen un desayuno tienen hasta un 27% más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco.

Desayuno equilibrado Freepik

Existe la falsa creencia de que no desayunar ahorra calorías y ayuda a perder peso, esto es totalmente falso. Saltarnos el desayuno provoca exactamente lo contrario, existe una relación elocuente entre la obesidad y la ausencia del desayuno.

Los niños que no desayunan tienen un mayor riesgo de padecer obesidad, en comparación con los que sí tienen instaurado el hábito saludable de desayunar. Saltarse el desayuno provoca una mayor ansiedad por la comida, modifica el metabolismo y supone una tendencia más elevada a picar entre horas.

Los niños y adolescentes que desayunan de forma equilibrada tienen mejores niveles de glucosa en sangre y, en consecuencia, menor riesgo de diabetes. En cambio, no desayunar se asocia con la prevalencia de la hipertensión en la población infantil.

El desayuno saludable proporciona nutrientes al cerebro que son claves para la función cognitiva y se vinculan con un rendimiento escolar favorable. Para tener un óptimo rendimiento físico y mental durante el día es esencial el aporte energético adecuado. Por esta razón, otras consecuencias que conlleva no desayunar son el cansancio generalizado, irritabilidad, estrés y descontrol emocional.

El desayuno de los niños en España

Según el Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España-ALADINO 2015, realizado a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el que participaron 10.899 escolares de 6 a 9 años, el desayuno más frecuente de la población infantil española estaba constituido por un lácteo y un alimento del grupo de cereales. El 3,3% de los participantes indicaron que habían tomado para desayunar un lácteo con bollería; y solamente un 2,8% realizó un desayuno de calidad, considerando este el que incluye al menos tres grupos de alimentos (lácteo + cereal + fruta). Un 0,5% de los padres encuestados firmaron que sus hijos nunca desayunaban.

Desayuno en familia Freepik

Las causas más frecuentes de desequilibrio alimentario en la niñez y adolescencia, y futuros TCA, son los hábitos alimentarios no convencionales, trastornos del comportamiento alimentario y prácticas de deporte de competición.

El desayuno debe aportar un 20-25% del total de la ingesta de nutrientes que se recomienda consumir a diario. Es importante dedicarle a esta comida como mínimo 10-15 minutos, sentados en la mesa, a ser posible en familia y en un ambiente relajado; los familiares ejercen una gran influencia en la adquisición de hábitos del menor. Dentro del contexto de un desayuno saludable, debemos tener en cuenta los gustos de los niños y niñas.

Alimentos esenciales en el desayuno infantil

Surtido de lácteos. freepik

El desayuno adecuado para un niño debe incluir diferentes grupos de alimentos, como lácteos, frutas y cereales integrales. Además de hidratos de carbono complejos, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales.

Es importante resaltar la labor de ciertos aminoácidos como el triptófano y la tirosina, presentes en los alimentos ricos en proteínas, ya que influyen de forma directa en la cognición y en el rendimiento escolar.

El triptófano, favorece la síntesis de serotonina que es la denominada "hormona de la felicidad", relacionada con la regulación del apetito. Podemos introducirlo en el desayuno infantil a través de huevos y pan de semillas de calabaza.

Por otro lado, la tirosina desempeña un papel importante en la producción de neurotransmisores, proteínas y hormonas. Por lo que lleva a un efecto positivo en lo que, a la memoria, la atención y la función cognitiva se refiere. Es recomendable introducir la tirosina en el desayuno de los niños mediante productos lácteos como la leche o el yogur, y los frutos secos, como nueces y almendras.

Alimentos como el aguacate y el aceite de oliva son perfectos para el desayuno, se trata de grasas saludables ricas en fibra. Las frutas frescas son fundamentales en cualquier desayuno y especialmente en el de los niños y niñas, ya que son una fuente de energía que fortalece el organismo y el sistema inmunológico.

La mantequilla, el tomate triturado, el yogur griego y el jamón serrano son también alimentos adecuados para combinar en los desayunos infantiles. Hay que evitar en la medida de lo posible los alimentos azucarados, la bollería industrial y los zumos comerciales.

Referencias

