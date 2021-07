¿Qué supone que el Rooibos pase a ser una Denominación de Origen Protegida?

El producto Rooibos o arbusto rojo acaba de ser incluido en el registro de indicaciones geográficas de la Unión Europea donde están todos los productos agrícolas y alimenticios bajo el sello de Denominación de Origen Protegida (DOP), tal y como informan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Así, Sudáfrica finalmente ha logrado que la Unión Europea conceda este sello a su popular infusión, un producto conocido por su particular color rojizo. De esta manera, al contar ahora con esta denominación, no podrá comercializarse ningún producto bajo este nombre "que no haya sido producido Sudáfrica bajo las condiciones recogidas por la norma de calidad", añaden.

¿Cuáles son las ventajas de tener esta denominación?

El Rooibos sudafricano es una infusión que se produce "a partir de las hojas y tallos de la planta Aspalathus linearis, que se dejan oxidar al sol, en un proceso en el que adquieren un característico tono rojizo", detallan desde la organización. No contiene cafeína y es muy diferente al té o a otras infusiones. Asimismo, existe el Rooibos verde, que tiene un sabor algo diferente al rojo y más propiedades antioxidantes.

¿Y qué significa que ahora pase a ser un producto con Denominación de Origen Protegida? Como especifica la OCU, es el nombre que identifica a un producto con las siguientes características:

Ser originario de un lugar concreto, como un país o una región.

Tener características fundamentales de una geografía concreta.

Producirse en su totalidad en dicha zona geográfica, como es el caso de Sudáfrica.

Solo los productos que cumplen los requisitos llevan este sello en la etiqueta.

En este sentido, el nombre Rooibos estará "más protegido" dentro de la Unión Europea a partir de ahora. Por tanto, "otros productos que no cumplan los requisitos (producción en Sudáfrica, características…) no podrán usar la denominación Rooibos". Los consumidores que adquieran este producto contarán con una calificación de garantía sobre su origen y el método de producción.