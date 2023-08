Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si tomas tres nueces al día

Los factores que influyen sobre nuestro estado físico son muchos y muy variados, desde los niveles de estrés a los que nos enfrentamos a la cantidad de ejercicio físico que realizamos, también nuestra alimentación puede ayudarnos a sentirnos mejor. En España, el 86% de la población se muestra más preocupado por su salud tras la pandemia, tal y como se recoge en un informe de la empresa de análisis de mercados de consumo NPD facilitado a 20minutos.

Esto implica una mayor preocupación por la alimentación y por los beneficios que podemos obtener a través de ella, lo que hace que cada día se descubran nuevos usos a determinados productos que siempre habían estado en nuestras despensas y que, de pronto, vemos con nuevos ojos. Las especias son unos de ellos, así como las frutas, sobre todo aquellas que vienen de otros lugares. Sin embargo, también sucede con otras que siempre han estado ahí, como las nueces.

Propiedades y beneficios de las nueces

Desde finales de septiembre hasta finales de octubre se extiende la época de recolección de la nuez, uno de los frutos secos más deseados por los consumidores y que es habitual encontrar en las cocinas de las personas. Ideal como snack de media tarde o media mañana, este pequeño fruto cuenta con numerosas propiedades que nos aportan muchos más beneficios de los que pensamos.

Destacan por ser fuente de nutrientes, pero sobre todo por ser un alimento rico en grasas saludables, tanto en omega-3 como omega-6; nuestro cuerpo no puede sintetizar estas grasas por sí mismo, por lo que es necesario obtenerlas a través de la alimentación. Las nueces son ricas en minerales como el fósforo, el hierro, el potasio y el magnesio, pero también destaca por las vitaminas que contiene, como las vitaminas B6 y B9 o la vitamina E, entre otras.

Las nueces son buenas para el corazón, reduciendo el riesgo de padecer algunas enfermedades relacionadas con este, y también para el cerebro, mejorando la conexión entre neuronas. Puede ser una ayuda para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También mejoran la memoria, la concentración y las habilidades motoras. Reducen la presión sanguínea y el colesterol malo, pueden ser una ayuda contra la diabetes.

Son una excelente fuente de calcio, ideales para quienes no consumen lácteos, antioxidantes, antiinflamatorias y antitrómbicas. Favorecen la fertilidad masculina, mejorando la calidad de los espermatozoides, mantienen la piel sana y reducen el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer.

¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo 3 nueces al día?

Las nueces son muy energéticas y cuentan con grandes propiedades, tal y como hemos podido observar, sobre todo cuando las tomamos con su piel (no confundir con la cáscara que las recubre, dura y no apta para el consumo). Sin embargo, no es un fruto seco que podamos consumir de cualquier manera, son muy ricas en calorías, por lo que su consumo conviene que sea moderado.

Tomar tres nueces al día, unos 14 gramos, está asociado con un menor aumento del peso y también con la reducción de la posibilidad de padecer obesidad, tal y como se recoge en el estudio publicado por BMJ Nutrition, Prevention & Health. Su efecto saciante las convierte en el snack ideal para evitar la sensación de hambre que podemos sentir entre horas y que, en ocasiones, nos hace decantarnos por tentempiés poco saludables. Excedernos en su consumo produciría el efecto contrario, haciendo que aumente el riesgo de subir de peso.

También para la caída del pelo

Además de todo esto, pueden ayudarnos a mejorar nuestro humor, reducir los síntomas premenstruales, prevenir la osteoporosis y aterosclerosis, y, además, favorecen el crecimiento del cabello y evitan su caída, tal y como afirmó la farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares en una entrevista para Telva y en su libro, La salud de tu piel está en lo que comes.

En ambos, recomienda determinados alimentos para cuidar la piel, como las nueces, y destaca cómo tomar 3 nueces al día le ayudaron a frenar la caída de pelo estacional. “Otros alimentos que nos ayudan a fortalecer el cabello frente a la caída son, el huevo, el aguacate, la zanahoria, el boniato, el marisco y el pescado azul, las lentejas, los cereales integrales, las almendras, las espinacas y el kiwi”.

