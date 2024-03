Esto es lo que pasa en tu cuerpo si comes huevos todos los días

En España, no son pocas las recetas que tienen como ingrediente principal el huevo, no por nada uno de los productos estrella de la gastronomía es la tortilla de patatas; también es uno de los que es capaz de desatar una batalla campal ante la opción de tomarla con cebolla o sin cebolla, pero eso nada tiene que ver con la versatilidad del huevo. Lo podemos tomar frito, en tortilla, revuelto, a la plancha, escalfado, poché, solo o acompañado… y lo mejor de todo es que podemos tomar uno al día sabiendo que estamos cuidando nuestra salud.

Durante mucho tiempo se pensó que el consumo de huevos no beneficiaba a la salud, asociado con un incremento de los niveles de colesterol, algo que posteriores estudios demostraron falso. Este no es el único mito que rodea a este alimento, del que también se ha dicho que engorda, siendo en realidad ideal para ayudarnos a controlar el peso, porque proporciona muchos nutrientes, pocas calorías y es saciante.

Se ha demostrado que el consumo de huevo es beneficioso para salud, siempre en su justa medida, pues como sucede con todo, un exceso nunca es bueno y siempre hay que tomarlo en el marco de una dieta saludable y equilibrada; se considera adecuado un consumo moderado, lo que equivaldría a un huevo al día. El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, pero también casi todas las vitaminas, salvo la vitamina C. Es rico en fósforo y fuente de hierro, zinc y selenio, y la proteína que contiene es la de mayor valor biológico.

Se ha demostrado que el consumo de un huevo al día puede tener efectos beneficiosos para la salud, por supuesto teniendo en cuenta la manera en la que lo preparamos, pues un huevo frito no es tan saludable como puede ser un huevo cocido.

Así, como ya hemos señalado, este alimento puede ayudarnos a cuidar nuestro peso, pero también es un buen complemento para deportistas que quieran ganar masa muscular, así como para las personas mayores, sobre todo mujeres, porque mejora la densidad mineral de sus huesos. El consumo de huevos promueve la reparación celular y fortalece el sistema inmune.

Contienen vitamina B12, ideal para cuidar el sistema nervioso y formar glóbulos rojos, y también contiene vitamina D, esencial para la salud ósea. Además, son ricos en colina, que interviene en la función cerebral y la salud del hígado.

¿Son los huevos un superalimento?

Aunque el término superalimento no es del agrado de la comunidad científica, lo cierto es que cada vez es más frecuente emplearlo de manera coloquial para designar a alimentos que proporcionan beneficios para la salud por su densidad nutricional. Este es el caso del huevo, que se puede considerar un alimento más que completo.

Todos los alimentos tienen tres macronutrientes y en el caso del huevo, las proteínas destacan por encima de los demás. Se trata de una proteína que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para desarrollar sus diferentes funciones.

Se le puede considerar un superalimento por todo lo señalado anteriormente, por sus proteínas naturales y de calidad, por ser rico en vitaminas y minerales, también aporta colina, porque ayuda a la construcción y mantenimiento del tejido de los músculos y favorece el desarrollo del feto durante el embarazo.

