Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si te comes una zanahoria todos los días

La alimentación forma parte de nuestro día a día. Sin embargo, en España la forma de alimentarnos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Son cada vez más las personas que apuestan por comer alimentos reales, como es el caso de la zanahoria, evitando todo tipo de ultraprocesados, como es el caso de la bollería industrial o las bebidas azucaradas, ya sean zumos o refrescos.

En cualquier caso, no hay que confundir este movimiento con la ortorexia. Este último caso se basa en sentir remordimientos cada vez que se come algún producto que se supone que no es saludable. En lo que se refiere a los beneficios de la zanahoria, se trata de una raíz comestible que crece de forma subterránea y que se utiliza en infinidad de platos, ya sea cruda o cocinada, esto es, normalmente hervida.

A todo ello hay que sumarle que tiene importantes propiedades nutricionales al ser una fuente rica de vitamina como la A y carotenoides. Además, si por algo destaca esta hortaliza, es por poseer un reducido valor calórico, lo que supone en torno a unas 40 calorías por cada 100 gramos de ración comestible. Y no es de extrañar, ya que está compuesta por casi un 90% de agua.

¿Qué pasa si me como una zanahoria cruda todos los días?

Si la zanahoria se caracteriza por algo desde el punto de vista nutricional es, sin duda, por su alto contenido en vitamina A y, en concreto, por la presencia de carotenoides (principalmente betacaroteno) con una actividad provitamínica A. Una vez que estos entran en el organismo se transforman en vitamina A, "la cual contribuye al mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas en condiciones normales", subraya la Fundación Española de la Nutrición.

Por otra parte, esta especie de planta herbácea posee otros carotenoides como la luteína que se encuentra en la retina y en el cristalino del ojo, así como vitaminas en cantidades más reducidas como la C y B6. También contiene minerales como el potasio, aunque en menor medida que en otras hortalizas y verduras, así como magnesio, hierro, fósforo y calcio. Estos son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema muscular y nervioso.

Cuáles son los beneficios para el cuerpo humano

Este alimento tiene propiedades antioxidantes gracias a la presencia de vitaminas, que se encargan de proteger a las células bloqueando la acción de los radicales libres "evitando el envejecimiento prematuro y minimizando la acción del paso del tiempo en todos los órganos, incluidos los ojos", indican en Clínica Baviera.

gracias a la presencia de vitaminas, que se encargan de proteger a las células bloqueando la acción de los radicales libres "evitando el envejecimiento prematuro y minimizando la acción del paso del tiempo en todos los órganos, incluidos los ojos", indican en Clínica Baviera. Favorece la salud cardiovascular y el sistema nervioso.

y el sistema nervioso. Por su alto contenido en betacarotenos, favorece el buen estado de la piel y de las mucosas, tal y como destaca la Fundación Alimentación Saludable.

y de las mucosas, tal y como destaca la Fundación Alimentación Saludable. Es un alimento diurético por su alto contenido en agua, por lo que es perfecta para problemas de retención de líquidos.

por su alto contenido en agua, por lo que es perfecta para problemas de retención de líquidos. Ayuda a regular el tránsito intestinal por su contenido en fibra.

¿Es verdad que la zanahoria es buena para la vista?

Una de las propiedades más destacadas de las zanahorias es su papel en la protección de la salud ocular. Esto se debe, según la Academia Americana de Oftalmología, principalmente a su contenido de vitamina A. Este nutriente es necesario para la formación y el mantenimiento de ciertos pigmentos especializados en la detección de la luz en la retina.

Un déficit de vitamina A puede llevar a problemas visuales, como la ceguera nocturna. La vitamina A en las zanahorias se encuentra en forma de betacarotenos, que son antioxidantes naturales. Según un estudio publicado, los betacarotenos, con su poder antioxidante, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular o el glaucoma.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.