¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes pan todos los días?

En años recientes, se ha demonizado a determinadas fuentes de carbohidratos hasta el punto en el que hay personas que evitan consumirlos. El pan, un elemento tan importante en los países mediterráneos, ha sido una de las víctimas de esta mala fama.

No obstante, esta reputación no es merecida. Los carbohidratos no son en sí mismos, ni mucho menos, negativos para la salud, ni siquiera si se consumen diariamente (en ciertas cantidades deberían consumirse diariamente, de hecho). Simplemente, hay que tener en cuenta que son muy calóricos para ajustar, en base a ello, la dieta a las necesidades de cada uno.

Es decir, que es perfectamente saludable consumir pan a diario (eso sí, en casos de celiaquía o sensibilidad al gluten habrá que buscar una variedad libre de tal sustancia) siempre que forme parte de una dieta adecuadamente equilibrada. Aún así, si que hay algunos factores que debemos tener en consideración.

No todo el pan es igual

Sabiendo que se puede consumir pan todos los días, hay algunos que van a resultar más saludables que otros, en función principalmente de su composición y de la forma en la que están elaborados.

Por ejemplo, el pan integral es más rico en fibra, vitaminas y minerales, con lo que es más nutritivo que el pan blanco; y no es lo mismo el pan de trigo que el de espelta, menos calórico y (siempre que no esté refinada la harina) más rico en fibra y minerales como magnesio.

Estos pequeños detalles pueden ayudar a adaptar nuestro consumo de pan a nuestras necesidades calóricas. Por ejemplo, las personas deportistas con alto gasto calórico pueden permitirse una mayor cantidad, ya que al ser calorías que se aprovechan rápidamente constituye el alimento ideal para afrontar una buena sesión de ejercicio aeróbico; por el contrario, una persona con sobrepeso clínico debe tratar de consumir pequeñas cantidades y preferentemente de una variedad rica en fibra.