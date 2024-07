Qué es el metabolismo y cómo saber si tienes uno rápido o lento

Metabolismo y peso han entrado en la misma ecuación de forma muy peligrosa en los últimos tiempos, debido en gran parte a las redes sociales. Influencers y gurús diversos de la alimentación manejan ambos conceptos desinformando y creando falsas esperanzas a personas con sobrepeso. ¿Existe evidencia científica que apoye que la velocidad del metabolismo es directamente proporcional al volumen corporal?

El metabolismo es, en términos coloquiales, ese proceso por el que el cuerpo transforma los sólidos y líquidos que ingerimos en energía. Ambos se mezclan con el oxígeno y ahí surge la combinación energética. Este proceso en sí no está relacionado con el peso corporal, de forma que si es lento no es la causa principal de que ganemos calorías. Si no hay otros factores de riesgo a descartar, la dieta y el ejercicio físico son los verdaderos responsables de que tengamos un peso saludable.

Cuando se habla de la energía que necesita y quema el cuerpo no solo nos referimos a actividad física de intensidad leve, moderada o alta, dependiendo de nuestras posibilidades, sino también a la que el organismo necesita para actividades en reposo: desde respirar a la circulación sanguínea, la función hormonal o la actividad celular. Este conjunto de operaciones se denominan metabolismo basal.

¿Podemos descifrar si es rápido o lento?

Ese consumo calórico que supone el metabolismo basal depende de cada cuerpo, no puede establecerse una medida estándar. Siendo factores importantes la edad, la altura o la musculatura, el juego entre grasa, músculo y volumen se va definiendo en cada ser humano.

Si no hay cuerpos iguales y por tanto tampoco metabolismos iguales, ¿se puede estimar de alguna forma la quema calórica de nuestro cuerpo? Voces expertas apuntan a fórmulas predictivas como las ecuaciones de Mifflin-St. Jeor o de Harris-Benedict cuyos parámetros son la edad, la altura, el peso y el sexo.

En cuanto a la activación del metabolismo, de forma que un cuerpo con un ritmo más lento tenga otro más rápido, se suele apuntar como una vía posible los ejercicios de musculatura. Este fortalecimiento muscular puede incluir, por ejemplo, el uso de pesas, bandas de resistencia o hacer actividades físicas como escalar.

Los factores que sí causan aumento de peso

Es más habitual que el aumento de peso esté causado por ciertas patologías como el hipotiroidismo que porque esa persona tenga un metabolismo lento. Sucede cuando consumimos más calorías de lo que quemamos o quemamos menos de lo que consumimos. La ciencia también ha constatado factores de riesgo en los genes.

La obesidad forma parte de una las alertas más reiteradas de la comunidad médica y científica en los últimos años. Desde la Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), apuntan la necesidad de tener en cuenta “períodos críticos” que pueden influir en esta circunstancia como la gestación, la menopausia, el inicio de la actividad laboral o procesos en los que suframos movilidad reducida por diferentes causas. Miembros de la SEEN calculan en este sentido que una persona obesa puede tener cinco años menos de vida que una persona que no lo esté.

