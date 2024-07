Qué es la avena nocturna: por qué está de moda para adelgazar y cómo se prepara

La avena es un producto cada vez más frecuente en los hogares españoles, y en gran parte es por sus cualidades beneficiosas que la hacen ideal para desayunos, meriendas o como cena ligera.

Y es que, como explica la Universidad de Harvard en el portal de divulgación de su Escuela de Salud Pública T.H. Chan, los efectos positivos de la avena para nuestra cuerpo están científicamente avalados, hasta el punto en el que organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) permite a los comercializadores asociarla a determinadas mejoras en la salud cardiovascular. Además, su alto contenido en agua y fibra soluble la convierten en un alimento ideal para controlar el hambre y por tanto el peso corporal, ya que hacen de la avena un alimento altamente saciante.

Por qué la avena es tan saludable

Concretamente, detallan, los productos de avena que consumimos son diversas presentaciones de los granos (semillas) de la planta Avena Sativa, un cereal de la familia Poaceae de herbáceas.

Además de ser ricas en fibra (tanto soluble como insoluble), estas semillas contienen cantidades significativas de minerales (fósforo, magnesio y zinc) tiamina o vitamina B1 (que ayuda a nuestro cuerpo a transformar los carbohidratos en energía) y sustancias vegetales llamadas compuestos fenólicos y fitoestrógenos que actúan como antioxidantes y reducen los efectos dañinos de la inflamación crónica asociada a varias enfermedades como las cardiovasculares o la diabetes.

De hecho, existen estudios (como uno publicado en el año 2016 en la revista especializada American Journal of Nutrition) que relacionan el consumo frecuente de avena con reducciones en el riesgo cardiovascular de hasta el 25 y el 27%. De la misma manera, hay evidencias que indican que la fibra de beta-glucano ayuda a prevenir los picos de azúcar en sangre, así como de que ayuda a producir sensación de saciedad, lo que podría ayudar con la pérdida de peso (si bien los estudios llevados a cabo no han podido, hasta ahora, demostrar de manera consistente que el consumo de avena en sí mismo logre pérdidas de peso).

Cómo preparar la avena nocturna

La llamada avena nocturna es concretamente una preparación a base de avena y otros ingredientes que recibe este nombre porque requiere unas cuantas horas de refrigeración, que normalmente se realizan por la noche.

Para elaborarlas, usamos media taza de copos de avena o avena molida (no instantánea) y la mezclamos con media taza de leche (animal o vegetal) y otra media taza de fruta picada. Algunos ingredientes adicionales opcionales incluyen unas pocas cucharadas de yogur griego, unas pocas semillas de chía, especias o nueces. Posteriormente, mezclamos bien y refrigeramos durante al menos cuatro horas, con lo que la mezcla adquirirá una consistencia de pudding.

Se trata de una solución rápida y sin cocinar para un desayuno repleto de nutrientes, y que por su contenido en fibra, minerales y vitaminas representa una opción ideal para empezar el día y beneficiarnos de todas las propiedades positivas de la avena.

Referencias

Harvard T.H. Chan School of Public Health. Oats. Consultado online en https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/food-features/oats/ el 23 de julio de 2024.

Helnæs A, Kyrø C, Andersen I, Lacoppidan S, Overvad K, Christensen J, Tjønneland A, Olsen A. Intake of whole grains is associated with lower risk of myocardial infarction: the Danish Diet, Cancer and Health Cohort. American Journal of Clinical Nutrition (2016). DOI: 10.3945/ajcn.115.124271

