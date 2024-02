Propiedades saludables y beneficios del amaranto, el cereal poco conocido en España rico en fibra y proteínas

Algunas de las claves que hacen de la dieta Mediterránea (propia de países del sur de Europa como España) uno de los patrones nutricionales más saludables del mundo es su contenido alto en cereales y legumbres, que constituyen un gran aporte de nutrientes como fibra y proteínas vegetales.

No obstante, más allá de las opciones más tradicionales en estos lugares del mundo (como los garbanzos) existen otros alimentos con características similares que pueden ofrecer un gran número de efectos beneficiosos para nuestra salud. Este es el caso del amaranto, una semilla usada durante siglos en Mesoamérica, antes de la colonización europea, y que recientemente ha sido rescatada por su alto valor nutricional.

Alto contenido en proteínas y fibra

Como indica el portal de noticias sobre salud Medical News Today, el amaranto es un gran sustituto de otros cereales, especialmente para personas que no consumen proteínas de origen animal, por dos razones: en primer lugar, que su concentración proteica es relativamente alta en comparación con otras opciones y en segundo lugar que proporciona una proteína completa (es decir, que contiene los nueve aminoácidos que los humanos necesitamos obtener a través de la dieta).

Al mismo tiempo, contiene cantidades importantes de fibra tanto soluble como insoluble. Este componente puede ayudar a aliviar síntomas gastrointestinales como la diarrea o el estreñimiento, así como asegurar una textura consistente de las heces, y ayuda con el control de los niveles de azúcar en sangre, lo que es especialmente importante para las personas con diabetes.

Igualmente, y a pesar de que la investigación científica sobre su potencial valor medicinal es nueva, existe cierta evidencia de posibles utilidades en este sentido. Por ejemplo, un trabajo publicado en el medio académico PLOS One y realizado sobre niños de entre dos y cinco años con anemia sugirió que el pan elaborado con amaranto podría ayudar en el tratamiento de la condición en la población infantil, gracias al contenido relativamente elevado de hierro de esta semilla; igualmente, otro estudio publicado en Scientific Reports propone que los agentes antioxidantes presentes en el amaranto verde podrían ayudar a prevenir patologías como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o la aterosclerosis.

Sustituto sin gluten de otros cereales

Por otra parte, el amaranto no contiene gluten, con lo que su consumo es seguro para personas con enfermedad celíaca, o con intolerancia o sensibilidad al gluten. En cambio, no existen contraindicaciones; más allá de que algunas personas podrían experimentar hinchazón y gases al consumir grandes cantidades de fibra.

Sea como sea, sí que hay que advertir de que las posibles propiedades saludables del amaranto no implican que sirva de sustituto a ningún tratamiento médico recetado por un profesional, ni siquiera de carácter preventivo.

De la misma manera, como siempre que hablamos de los beneficios para la salud de los diferentes alimentos hay que tener en cuenta que su consumo debe siempre enmarcarse en el marco de una dieta saludable y equilibrada, que lo que la evidencia científica ha demostrado que es realmente un pilar para la salud. Así, ingredientes 'novedosos' como el amaranto se convierten en una manera ideal de asegurar un nuevo aporte de nutrientes como las proteínas vegetales o la fibra en nuestra nutrición.

Referencias

Zawn Villines. What to know about amaranth.Medical News Today (2023). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/amaranth#nutritional-information el 19 de febrero de 2024.

Orsango AZ, Loha E, Lindtjørn B, Engebretsen IMS. Efficacy of processed amaranth-containing bread compared to maize bread on hemoglobin, anemia and iron deficiency anemia prevalence among two-to-five year-old anemic children in Southern Ethiopia: A cluster randomized controlled trial. PLoS One (2020). DOI: 10.1371/journal.pone.0239192.

Sarker, U., Hossain, M.M. & Oba, S. Nutritional and antioxidant components and antioxidant capacity in green morph Amaranthus leafy vegetable. Scientific Reports (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-57687-3.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.