Relacionan unos populares suplementos alimentarios con casos de fallo hepático

El creciente interés por la alimentación saludable ha tenido como consecuencia el aumento de la popularidad de ciertos suplementos alimenticios en países como España, tal y como sucede con aquellos a base de curcumina (un ingrediente activo presente en la cúrcuma) o de pimienta negra.

Sin embargo, este tipo de productos podrían no ser inocuos, por lo que generalmente se recomienda restringir su uso a aquellos casos en los que la suplementación esté aconsejada por un médico. Precisamente, cada vez más estudios científicos han ido documentando una posible relación entre el consumo de suplementos de cúrcuma y pimienta negra con algunos casos de fallo hepático.

Algunos casos de daño hepático y uso de suplementos

Por ejemplo, así sucedió con una investigación italiana publicada en el año 2020 en la revista Britih Journal of Clinical Pharmacology. Similarmente, a lo largo de estos años se han publicado algunos reportes de casos que llegaban a conclusiones parecidas, como ejemplifica uno publicado en 2022 en el medio especializado ACG Case Reports Journal.

En esta misma línea, un estudio publicado el año pasado en el medio The American Journal of Medicine y reportado por el portal de noticias sobre medicina Medical News Today ha analizado todos los casos de daño hepático asociado a la cúrcuma que han tenido lugar entre los años 2004 y 2022. En total, en Estados Unidos se produjeron en ese período 10 casos con estas características, todos posteriores a 2011 (y seis de ellos tienendo lugar desde el 2017). Cinco pacientes tuvieron que ser hospitalizados, y uno de ellos incluso perdió la vida.

Además de ir en consonancia con trabajos previos, este artículo arrojaba algo interesante; parece que este riesgo existe especialmente cuando los suplementos de cúrcuma o curcumina se combinan con los de pimienta negra.

Personas con una mutación concreta

Otra cuestión interesante que subraya uno de los autores del estudio, el director de la rama de investigación sobre el hígado de la división de enfermedades digestivas del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK, por sus siglas en Inglés) Jay Hoofnagle, es el hecho de que este riesgo aparece ligado a los suplementos elaborados a partir de estas especias, pero no a las especias en sí. Esto podría deberse, teoriza, a que estos productos estén elaborados de una forma que aumenta mucho la absorción de los ingredientes activos por el organismo.

Similarmente, un punto que destaca es que siete de los 10 individuos en el trabajo contaban con una mutación muy característica en el alelo del antígeno leucocítico humano (HLA) llamada específicamente HLA-B*35:01. Esta variante genética, sólo presente en en torno de un 6 a 7% en la población normal, afecta a un gen que codifica proteínas que ayudan al sistema inmune a reconocer las células como parte del cuerpo o como objetos foráneos, y por tanto que juega un papel en la inmunidad y la autoinmunidad.

Una de las razones por las que podría suceder esto es el hecho de que la curcumina es un compuesto fenólico, lo que la convierte en un elemento bioactivo en el cuerpo humano. Coincidentemente, investigaciones previas (como la publicada en 2019 en Hepatology) ya habían descrito que las personas con el gen HLA-B*35:01 podían tener riesgo de desarrollar daño hepático con el uso de Polygonum Multiflorum, una hierba nativa de China y empleada en la medicina tradicional de esa cultura. Dicha planta también contiene compuestos fenólicos; Hoofnagle cree que esto apunta a que estas sustancias podrían de alguna manera originar una reacción dañina en el hígado de las personas con la citada mutación.

Uso responsable de suplementos

En cualquier caso, esta investigación no pretende provocar alarmas acerca del uso normal de cúrcuma y pimienta negra en la cocina, como se ha hecho en diversas tradiciones culinarias a lo ancho del mundo durante siglos. La advertencia, en todo caso, afectaría al uso de suplementos alimentarios, en este caso de curcumina o pimienta negra pero a nivel más amplio todos los productos comercializados como tales.

Aunque se venden como productos para la salud, los suplementos alimentarios no están sujetos a las mismas regulaciones y a los mismos test que los fármacos. Por ello, a menudo las verdaderas implicaciones que pueden tener en nuestro bienestar no están documentadas con precisión; el uso sin receta puede complicar aún más cuestiones como determinar las dosis seguras y correctas.

Por ello, siempre debemos guardar cierta precaución a la hora de usar suplementos alimentarios. Lo ideal es consultar con un profesional, y consumirlos según sus indicaciones; empezando en dosis bajas y discontinuando su uso si aparece cualquier síntoma inesperado o preocupante. Lo principal es entender que son sustancias que pueden tener efectos en nuestro cuerpo, aunque muchas veces estén mucho menos delimitados o definidos que en el caso de los medicamentos.

