Por qué debes consumir alimentos ricos en polifenoles: del cacao al aceite

La salud es importante y hay muchas maneras a través de la que podemos cuidarla. El ejercicio físico es una de ellas, pero la alimentación tiene un peso también importante. Podemos potenciar esta última con una dieta equilibrada, rica en productos saludables como pueden ser las frutas y verduras, también el aceite de oliva, uno de los estandartes de la gastronomía de España.

Estos alimentos son conocidos por la gran cantidad de vitaminas y minerales que aportan, pero también son ricos en otras sustancias, como los polifenoles, no tan conocidos pero igualmente indispensables para poder cuidarnos desde dentro. No tienen una función nutritiva, no aportan calorías ni son esenciales como las vitaminas y minerales, pero tienen impacto positivo sobre el cuerpo humano.

Polifenoles: qué son y por qué son importantes

Al aceite de oliva se le pueden añadir especias, frutos y productos que sublimen sus aromas. iStockphoto

Los polifenoles son sustancias químicas que se encuentran en las plantas y que tienen varios beneficios para salud, aunque destaca su capacidad antioxidante y antiinflamatoria. Existen muchos tipos, pero los más conocidos son las catequinas, el resveratrol, la curcumina, las antocianinas y los flavonoides.

Los beneficios de los polifenoles sobre la salud todavía se están estudiando, aunque sobre todo destacan sus efectos antioxidantes, que combaten el envejecimiento celular. También se ha descubierto que tiene propiedades vasodilatadoras, su consumo ayuda a que la circulación sanguínea sea más fluida, asimismo, ayuda a disminuir el colesterol ‘malo’ (LDL), disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Los polifenoles también se han asociado con el control y la prevención de la diabetes tipo 2, porque ayudan a proteger las células encargadas de producir insulina. También se ha estudiado su capacidad para aumentar la sensibilidad a la insulina, y disminuir la velocidad con la que el cuerpo digiere y absorbe el azúcar.

Algunos polifenoles protegen las células del cerebro, defendiendo al organismo contra enfermedades neurodegenerativas. Sus propiedades antioxidantes pueden neutralizar los radicales libres, inhibiendo el crecimiento celular tumoral, reduciendo el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Favorecen la pérdida de peso, por lo que ayudan a evitar la obesidad, alivian los síntomas de la menopausia y del síndrome premenstrual, reducen la inflamación y tienen potencial de interactuar con la microbiota intestinal, mejorando la digestión y el tracto gastrointestinal.

Alimentos ricos en polifenoles

Ensalada de frutas. iStock

No es complicado incluir en nuestra dieta alimentos ricos en polifenoles, porque están en comida que habitualmente forma parte de nuestra lista de la compra.

Los encontramos en frutas como las naranjas, manzanas, uvas, melocotones, cerezas, arándanos, frambuesas, ciruelas, moras, fresas o albaricoques, en vegetales como las espinacas, cebollas, patatas, brócoli, espárragos, alcachofas o zanahorias. Hay polifenoles en legumbres como lentejas y judías, frutos secos y semillas, cacao o chocolate negro. También los tiene el aceite de oliva virgen, que obtiene la mayor parte de los beneficios que aporta a la dieta de esos polifenoles, y el té, sobre todo el té verde y el té negro.

En general, con una dieta variada y equilibrada obtenemos todos los polifenoles que el cuerpo necesita, por lo que hay que tener cuidado en caso de tomar suplementos, algo que siempre es recomendable hacer contando con la opinión de nuestro médico habitual, podríamos estar tomándolo en exceso. Los polifenoles pueden afectar la absorción de ciertos nutrientes y en ocasiones pueden interferir con algunos medicamentos.

