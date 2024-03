El efecto en los riñones de comer plátano

La naranja es la fruta más consumida en España, pero está seguida de cerca por el plátano, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una fruta que es ideal a lo largo de toda la vida, que es nutritiva y energética y que se puede encontrar en el mercado durante todo el año.

El consumo de frutas y verduras variadas es esencial cuando queremos llevar una dieta sana y equilibrada. Entre las muchas frutas que existen para elegir, el plátano destaca, no solo por su delicioso sabor, también porque es una fruta sencilla de comer y también de transportar, haciendo que podamos tenerla siempre a mano si necesitamos tomar un snack a media mañana o a media tarde. Además, es una fruta que aporta grandes beneficios.

Plátano: propiedades y beneficios

El plátano es una fruta relativamente baja en calorías, mientras que es rica en vitaminas. Contiene vitaminas C y B6, y minerales esenciales como potasio, calcio, sodio, hierro, entre otros. Se trata de una fruta rica en fibra, lo que ayuda a regular el nivel de colesterol, pero también hace que sea más saciante, por lo que es ideal para calmar el apetito entre horas. Además, regula la función intestinal, es bueno para el estreñimiento por su contenido en fibra, pero también es astringente en caso de diarrea.

Es ideal para deportistas por su alto contenido en potasio que previene los calambres y constituye una fuente de energía que el cuerpo asimila con facilidad; el alto contenido en potasio y bajo en sodio ayuda a reducir la tensión arterial. Los azúcares que contiene son de absorción lenta, lo que hace que los niveles de azúcar en sangre se mantengan estables. Esto hace que el plátano sea una de las frutas que no pueden faltar en una dieta equilibrada, porque puede ayudarnos a prevenir enfermedades como la diabetes.

Tiene un alto contenido en triptófano, que relaja y ayuda a mejorar el carácter y ser más felices. Es bueno para el sistema nervioso y muscular, protege el aparato cardiovascular, y gracias a su contenido en hierro protege de la anemia, porque favorece la formación de glóbulos rojos y blancos.

El efecto que tiene el consumo de plátano sobre los riñones

Los riñones son los encargados de filtrar la sangre, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir la orina, también ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas (como sodio, potasio y calcio) en el cuerpo. También son los encargados de elaborar hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzca glóbulos rojos.

Un buen funcionamiento de estos órganos es esencial y para favorecerlo, una dieta adecuada se convierte en clave, porque gran parte de lo que desechamos proviene de lo que consumimos. El potasio es un mineral que juega un papel importante en la función de los riñones, porque estimula la producción de orina. El plátano es rico en potasio, por lo que su consumo puede ayudarnos en esta labor.

No obstante, su consumo debe ser moderado, y en el caso de padecer insuficiencia renal es mejor evitarlo, porque mantener unos niveles adecuados de potasio es esencial. Los riñones son los encargados de eliminar el exceso de potasio a través de la orina para mantener un equilibrio adecuado de este mineral en su cuerpo. Si los riñones no funcionan bien, es posible que no sean capaces de eliminar la cantidad adecuada de potasio, haciendo que este se acumule en la sangre.

Así, si bien el consumo de plátanos es adecuado en el marco de una dieta sana y equilibrada, en el caso de las personas con insuficiencia renal, este no es recomendable.

