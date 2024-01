El marisco poco consumido en España bajo en grasas y con más hierro que las lentejas

Hay alimentos que tomamos habitualmente, forman parte de nuestra compra semanal y siempre tenemos en casa, por si los necesitamos en algún momento, ya sean frescos o congelados. Otros, sin embargo, son más un capricho que tomamos de vez en cuando, como suele suceder con las ostras, un manjar del que España es uno de los países europeos más consumidor, que es bajo en grasa y rico en hierro.

En general este plato suele dividir a los comensales, no hay término medio, lo odias o lo amas, no tanto por su sabor como por su textura; sin embargo, no todo el mundo sabe que las ostras tienen grandes beneficios para la salud. De sus características se suele destacar su carácter afrodisíaco, algo que no es del todo cierto (aunque el zinc que contienen se emplea para producir testosterona y espermatozoides), por lo que puede que sea el momento de conocer un poco más las bondades reales de este alimento.

Beneficios de las ostras para la salud

Las ostras tienen grandes beneficios para la salud. Pixabay / photo-graphe

Las ostras son consideradas un exquisito bocado por su delicioso sabor, pero también por los muchos beneficios que aportan a nuestra salud porque son una excelente fuente de nutrientes. Contienen proteínas de calidad, son bajas en grasas saturadas y ricas en omega-3, tiene minerales como zinc, calcio, selenio y yodo.

También contienen más hierro que las lentejas; cada porción aporta el 90% de la cantidad de hierro recomendada. En hombres adultos es de 8 mg y en el caso de las mujeres adultas la cifra es de 18 mg hasta los 51 años, después se iguala con los hombres. Por cada 100 gramos de ostras, aportan 7 mg de hierro. Las lentejas aportan 3,3 mg de hierro por cada 100 gramos de producto.

Destacan por su contenido en vitaminas del grupo B, sobre todo vitamina B12, que contribuye al adecuado funcionamiento del sistema nervioso y es esencial en la formación de los glóbulos rojos. También contiene vitamina D, que fortalece el sistema inmune y refuerza la salud ósea.

Las ostras son ideales para proteger nuestra salud cardiovascular, contribuyendo a la salud del corazón y la reducción del colesterol malo. Fortalece el sistema inmunológico, gracias a sus vitaminas y minerales, mejora la salud ósea, por su contenido en calcio y fósforo, y ayuda a tener más energía, combatiendo la fatiga y mejorando el rendimiento físico y mental.

Hierro: por qué lo necesitamos y dónde encontrarlo

Marisco. Getty Images

El hierro es un mineral que nuestro cuerpo necesita para varias funciones, como producir las proteínas de hemoglobina, que se encuentra en los glóbulos rojos, y mioglobina, que está en los músculos, que llevan y almacenan el oxígeno en el cuerpo. El hierro también forma parte de otras proteínas y enzimas.

El cuerpo necesita una cantidad determinada de hierro y no es bueno ni el exceso ni el defecto. Si tenemos poco hierro podemos sufrir anemia, y tomar demasiados suplementos de hierro puede hacer que este sea excesivo, provocando un envenenamiento por hierro. El hierro lo podemos encontrar en dos formas, hierro hemo, que se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal y el cuerpo los absorbe mejor, y hierro no hemo, que se encuentra en los alimentos de origen vegetal.

En general, podemos encontrar hierro en carnes rojas, como la de res, aves, mariscos, como las ostras, y pescados, como el salmón y el atún. También en huevos, especialmente en las yemas, en cereales, legumbres, como las alubias y las lentejas, espinacas y frutos secos, como las nueces. Los alimentos ricos en vitamina C, favorecen la absorción del hierro.

