La nutricionista Boticaria García revela qué debe tener una tortilla de patatas envasada para ser buena

La nutricionista Boticaria García, en un nuevo intento por aconsejar a sus seguidores, se ha pronunciado sobre qué debe tener una tortilla de patatas envasada para que se introduzca como una opción a tener en cuenta en el menú diario. Este plato es uno de los más típicos de la cocina de España. Es un manjar en la gastronomía de nuestro país. Una receta sencilla que se ha ido heredado generación tras generación y que no suele faltar en ningún bar o restaurante.

No existe un origen claro de esta receta. Es cierto que, según documentan Las Crónicas de Indias, las primeras tortillas de huevo se conocieron en 1519. Sin embargo, existen diferentes teorías de cuándo fue el momento en el que se mezclaron ambos productos.

Es habitual lo de ir a tomar una cerveza o un refresco con los amigos y de tapa tener una porción de tortilla de patatas. Y no solo eso, sino que tampoco suele faltar en ninguna fiesta o reunión con la familia, ni en las excursiones, en las escapadas a la playa o la montaña. Su elaboración es tan sencilla con una lista de ingredientes compuesta por huevos, patatas, cebolla, aceite de oliva y sal. Una combinación deliciosa que es todo un manjar para todos los paladares. Además, es muy asequible para todos los bolsillos.

Sin embargo, no es solo un plato que se realice en los hogares y bares de nuestro país, sino que los supermercados ya venden tortillas de patatas envasadas. Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi, entre otros, han incluido en sus secciones de comida preparada este plato para sus clientes se lo puedan llevar ya hecho. Es una solución perfecta para cuando hay muchos tiempo para ponerse a cocinar o para esas reuniones en las que hay que llevar alguna elaboración. Suele salvar a más de una persona una comida sin tener que preparar un tupper para el día siguiente.

En este sentido, la nutricionista Boticaria García ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que explica si verdaderamente la tortilla de patatas es una buena opción.

Boticaria García habla sobre las tortillas de patatas envasadas

La especialista considera que una buena tortilla de patatas es la que hacen las abuelas. Como esas no hay ninguna, pero "como alternativa de vez en cuando, así para las prisas, para una casa rural, sí que puede ser una opción", asegura García. No obstante, hay un detalle que se debe tener en cuenta antes de comprar cualquier de las tortillas de patatas envasadas que se venden en los supermercados. Según cuenta la nutricionista es muy importante fijarse en la etiqueta porque "no todas son iguales".

¿Y en qué se tienen que fijar los clientes antes de comprar? Boticaria García dice que en "el porcentaje de huevo y patatas". Es decir, cuanto más alto sea el número mejor porque significa que los ingredientes "son de verdad". De hecho, la nutricionista explica que la gran mayoría de las tortillas envasadas tienen un porcentaje de huevo que está sobre el 20-30%.

Otro aspecto a destacar antes de llevarse este plato a casa es el aceite. En este caso, la experta dice que "casi todas llevan aceite de girasol". Por este motivo, será fundamental revisar la etiqueta y comprobar que este hecha con aceite de oliva. De esta manera, nos encontraremos con un sabor que será lo más similar a una casera.

Boticaria García finaliza explicando que lo más importante es que "entre huevo, patata frita y cebolla" la tortilla sume un alto porcentaje de ingredientes.

