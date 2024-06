La nutricionista Boticaria García explica qué ocurre cuando se come un yogur caducado

La nutricionista Boticaria García se pronuncia sobre la caducidad de los yogures. Este producto es uno de los postres por excelencia en España. En cualquier frigorífico se puede encontrar un pack de yogures de cualquier sabor. El problema es que, en muchas ocasiones, se olvida que sigue ahí, se pasan de fecha y se terminan tirando a la basura.

El yogur es un alimento muy nutritivo que ofrece cientos de beneficios para todos sus consumidores. Es una de las fuentes principales de calcio, es decir, de uno de los nutrientes esenciales para mantener la buena de salud de huesos y dientes. Tiene un alto contenido en vitamina B12, fundamental para la prevención de las enfermedades cardiacas.

El fósforo y el potasio, fundamentales para reforzar el sistema inmunológico, son otras de las sustancias que aporta este producto. Proporciona proteínas, es decir, un agente activo que se encarga de regular el apetito y una de las bases principales de la alimentación. El yogur natural también es bueno para la piel porque no interfiere en la creación y producción de dos componentes importantes de este órgano: la elastina y el colágeno.

Debido a los probióticos que tienen los yogures, proporciona una mejora de la salud digestiva. Son muy útiles en el bienestar del sistema digestivo y actúan como protectores de la descomposición. La Fundación Española del Corazón señala que existen algunos estudios sobre este alimento que "ponen de manifiesto que las bifidobacterias y las bacterias acidófilas producen una relativa mejoría del colesterol sanguíneo".

Boticaria García habla sobre la fecha de caducidad de los yogures

Uno de los pasos más comunes cuando se van a comprar yogures al supermercado es fijarse en la fecha de caducidad. En nuestro país, se tiene por costumbre coger los productos que tengan una fecha lo más alejada posible al día a día para poder mantenerlos en el frigorífico un mayor tiempo.

En este sentido, Boticaria García ha explicado lo que ocurre con los yogures. A través de su cuenta de Instagram ha resulto la gran duda: ¿Los yogures realmente caducan? La nutricionista ha dicho que "hace 10 años que no". De hecho, ha afirmado que desde el año 2014, los yogures "se pueden etiquetar con la leyenda fecha de consumo preferente".

Esto significa, según García, que si "no hay signos evidentes de mal estado, si los yogures se han conservado bien", siempre que tengan fecha de consumo preferente, se pueden "consumir una vez que ha pasado la fecha". La experta en nutrición ha ido más allá y ha intentado dar un abanico sobre cuánto tiempo puede pasar.

Boticaria García ha señalado que aunque no hay una "respuesta universal", esos yogures se pueden comer hasta varias semanas después de que se hayan pasado de fecha. Lo cierto es que dependerá del tipo de yogur que sea. "No es lo mismo un yogur natural que uno que lleve tozos de fruta, de si se ha respetado la cadena del frío, si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo", ha dicho la nutricionista.

Por otro lado, ha explicado que a pesar de que el yogur "sea seguro", hay que tener presente que si se pasa de la fecha puede perder cualidades de sabor, aroma o nutricionales. Esto hace que Boticaria García haya lanzado una recomendación: "El mejor consejo que puedo darte es que te comas los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar todas sus propiedades".

