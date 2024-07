Descubren un nuevo efecto beneficioso del chocolate: ayuda a bajar el azúcar en sangre y el colesterol, según un estudio

El cacao, ingrediente base de los chocolates tan populares en la confitería y repostería española, podría ayudar a mejorar varios indicadores del riesgo cardiovascular de las personas como los niveles de colesterol LDL, la tensión arterial o la glucosa en sangre.

Así lo ha concluido un meta-análisis de estudios previos publicado en la revista académica MDPI. Concretamente, los autores de este trabajo agregaron los datos obtenidos en 31 ensayos clínicos sobre una cohorte total de 1.986 participantes (1.110 en el grupo de intervención, personas que tomaron extractos de cacao o chocolate negro durante al menos cuatro semanas, y 876 en el grupo de control, que consumió placebo, chocolate blanco o chocolate con leche con un contenido inferior al 70% de cacao). Estos voluntarios eran en todo caso mayores de edad.

Menos colesterol y menos glucosa en sangre

En la mayoría de los estudios agregados, los participantes padecían una o más patologías incluyendo síndrome metabólico, dislipidemia, pre-hipertensión, hipertensión, sobrepeso, diabetes de tipo 2 o resistencia a la insulina.

De media, el análisis reveló que el consumo de cacao (ya fuera en la forma de extractos o de chocolate negro con un porcentaje superior al 70%) se asociaba con:

Una reducción de 8.35 mg/dL en los niveles de colesterol.

Una reducción de 9.47 mg/dL en los niveles de colesterol LDL (o colesterol malo).

Una disminución de 4.91 mg/dL en la glucosa en sangre en ayunas.

Una disminución de 2.52 milímetros de mercurio (mmHg) en la presión sistólica.

Una disminución de 1.58 milímetros de mercurio (mmHg) en la presión diastólica.

Las propiedades antioxidantes del chocolate

Debemos tener en cuenta que la dieta está implicada de manera muy estrecha en nuestra salud cardiovascular. Es por ello que existe entre los investigadores un especial interés en identificar alimentos que puedan resultar saludables para el corazón. El cacao resulta un candidato idóneo, teniendo en cuenta tanto su enorme popularidad como el hecho de que contiene un gran número de compuestos que, según la evidencia de la que disponemos, podrían tener propiedades beneficiosas.

Por ejemplo, el cacao es una gran fuente de catequinas y otros compuestos polifenólicos como los flavonoides. Todas estas sustancias podrían tener efectos antioxidantes, que repercuten de manera especial en nuestro sistema circulatorio.

De este modo, el cacao se une a otros alimentos como el pescado azul, el aceite de oliva, los frutos secos, los frutos rojos, las legumbres, las verduras de hoja o los cereales integrales, cuyos efectos beneficiosos para la circulación se han acreditado científicamente.

Parte de una dieta equilibrada

Aún así, sigue siendo necesario observar algunas precauciones lógicas en el consumo de cacao. Por un lado, existen evidencias que relacionan el consumo excesivo de chocolate de cualquier tipo (incluyendo chocolate negro) con ingestas demasiado elevadas de glucosa y grasas saturadas, por lo que en todo caso deberíamos ejercer moderación.

De la misma manera, poblaciones especialmente vulnerables (como las mujeres embarazadas) deben en todo momento considerar que, aunque el consumo moderado pueda resultar beneficioso, el chocolate es un alimento con niveles relativamente elevados de azúcar y cafeína.

En última instancia, mucho más importante que la incorporación en la dieta de determinados alimentos es el establecimiento de un patrón equilibrado y saludable, que incluya niveles adecuados de todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y que nos aporte una cantidad apropiada de calorías en función del grado de actividad física que realicemos.

Referencias

Arisi TOP, da Silva DS, Stein E, Weschenfelder C, de Oliveira PC, Marcadenti A, Lehnen AM, Waclawovsky G. Effects of Cocoa Consumption on Cardiometabolic Risk Markers: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients (2024). DOI: https://doi.org/10.3390/nu16121919

