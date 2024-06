Descubren un nuevo efecto beneficioso del consumo de café: reduce el riesgo de muerte derivado del sedentarismo

Más de la mitad de los españoles no practica ningún deporte, según reveló el último barómetro del CIS. Este sedentarismo tiene efectos muy dañinos para la salud, incrementando el riesgo de padecer condiciones como diabetes de tipo 2, hipertensión, obesidad, osteoporosis, cáncer y enfermedad cardíaca. No hay nada que pueda sustituir los beneficios de la actividad física; no obstante, sí que hay hábitos saludables que podrían ayudar a mitigar los efectos negativos del sedentarismo y uno de ellos podría ser beber café.

Así lo explica un artículo publicado en el medio académico BMC Public Health, que reportó que aunque mantenerse sentado durante más de ocho horas al día se asocia de manera clara con un riesgo de mortalidad más elevada tanto por cualquier causa como por enfermedad cardíaca, "las personas con un mayor consumo de café tenían menos riesgo de mortalidad tanto por cualquier causa como específicamente por enfermedad cardiovascular".

Cada vez somos más sedentarios

El estudio se basó en los datos de nada menos que 10.700 participantes en la Encuesta de Examen Nacional de Salud y Nutrición de 2007-2018 llevada a cabo en los Estados Unidos, atendiendo entre otras cuestiones a los hábitos físicos y al consumo de café de los participantes.

Según explica en declaraciones al portal de noticias sobre salud Medical News Today Bingyan Li, profesora del Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Suzhou (China) y una de los autoras del trabajo, "en años recientes, el aumento del uso de la televisión y los trabajos menos exigentes físicamente han llevado a que las personas sean más sedentarias en su día a día. Incluso cuando los adultos cumplen con las recomendaciones en cuanto a la actividad física, sentarse durante períodos de tiempo prolongados puede dañar la salud metabólica".

"Sin embargo", continúa, "el café es una de las bebidas más ampliamente consumidas en el mundo y sobre todo entre la población de los Estados Unidos, y una evidencia creciente sugiere que el consumo habitual de café puede reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas gracias a las poderosas propiedades antioxidantes de los componentes del café. Por ello, incluso si el café resulta tener un efecto potenciador de la salud pequeño, podría tener un impacto significativo en la Salud Pública".

El café reduce la mortalidad

Después de analizar los datos, Li y su equipo de investigación concluyeron que sentarse cuatro horas al día se asociaba de manera muy significativa a un riesgo incrementado tanto de mortalidad por cualquier causa como de muerte por enfermedad cardiovascular, en comparación con los participantes que se sentaban durante menos de cuatro horas al día.

Al tener en cuenta el consumo de café, los científicos encontraron que los participantes que bebían más café tenían un riesgo reducido tanto de mortalidad por todas las causas como de mortalidad por enfermedad cardiovascular, en comparación con aquellos que no bebían café.

Los autores también reportaron que los participantes que no bebían café y se mantenían sentados durante seis horas o más cada día tenían en torno a 1,6 veces más probabilidades de morir por cualquier causa que los consumidores de café que se sentaban durante menos de seis horas cada día.

La inflamación, el mecanismo clave

Existen evidencias que han mostrado que sentarse de manera prolongada e ininterrumpida parece perjudicar el metabolismo de la glucosa y aumentar la inflamación, lo que tiene consecuencias importantes en la patogénesis de enfermedades como la obesidad o la diabetes.

"La conducta sedentaria es un predictor crucial e independiente de la inflamación", concuerda Li, ya que induce marcadores proinflamatorios al tiempo que reduce los antiinflamatorios. Adicionalmente, estudios previos han mostrado que el sedentarismo altera el metabolismo de la musculatura esquelética, y por cada hora que pasamos sentados o tumbados durante la vigilia, los riesgos metabólicos se incrementan gasta en un 39%".

"Los beneficios del consumo de café en la mejora de la supervivencia en general de los adultos, al compararlos con la conducta sedentaria, tienen muchas facetas. El consumo de café reduce el riesgo de síndrome metabólico, que agrava la inflamación. Muchos estudios", concluye, "han encontrado una relación inversa entre el consumo de café con la mortalidad por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular".

Referencias

Zhou, H., Nie, J., Cao, Y. et al. Association of daily sitting time and coffee consumption with the risk of all-cause and cardiovascular disease mortality among US adults. BMC Public Health (2024). DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-024-18515-9

Corrie Pelc. Drinking coffee may help lower death risk from being sedentary. Medical News Today (2024). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/drinking-coffee-may-help-lower-death-risk-being-sedentary el 25 de junio de 2024.

Bergens O, Nilsson A, Papaioannou KG, Kadi F. Sedentary Patterns and Systemic Inflammation: Sex-Specific Links in Older Adults. Frontiers in Physiology (2021). DOI: 10.3389/fphys.2021.625950.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.