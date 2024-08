La planta medicinal con más vitamina C que previene el envejecimiento y reduce la inflamación

Investigaciones recientes ponen en valor las características de un árbol de origen hindú cuyas propiedades se han utilizado durante siglos con usos curativos para calmar trastornos digestivos y otras dolencias. Son muchos los beneficios que esta planta medicinal puede aportarnos; es considerada un superalimento, posee hasta quince veces más vitamina C que la naranja, previene el envejecimiento actuando como antioxidante natural, y supone un cambio significativo para todos aquellos que lo incorporan a su dieta gracias a su elevado valor nutricional.

¿Por qué necesitamos vitamina C?

Nuestro cuerpo precisa de un aporte mínimo de vitamina C para mantenerse sano, puesto que la falta de este nutriente puede conllevar al escorbuto, una enfermedad poco frecuente que produce hemorragias debido al debilitamiento de los vasos sanguíneos, pudiendo llegar a provocar problemas cardiacos, e incluso la muerte.

La Vitamina C está presente en multitud de alimentos, sobre todo en frutas y verduras, por lo que resulta sencillo adquirirla. Este nutriente supone un gran fortalecimiento del sistema inmunitario, disminuye el cansancio y la fatiga y colabora en la absorción del hierro. Además, protege a las células frente a posibles daños oxidativos, actuando como un antioxidante y rejuvenecedor natural. La vitamina C es fundamental en la formación de colágeno necesaria para que los huesos, articulaciones, dientes y cartílagos se mantengan fuertes y cumplan con sus funciones. Por otro lado, su aporte energético implica aspectos muy positivos a nivel psicológico.

La planta medicinal con múltiples nutrientes que se ha popularizado en la actualidad

Se trata de la moringa, también conocida como árbol milagro, aunque su nombre científico es moringa oleifera. Esta planta se extrae de un árbol de imponente altura que se encuentra en climas tropicales y subtropicales, y cuyo origen más remoto se encuentra en la India. Durante siglos, la moringa ha sido utilizada como medicina herbal para tratar multitud de patologías y trastornos como el control del colesterol, alivio de la fatiga y la cura de infecciones, entre otras.

Esta planta se considera muy valiosa tanto a nivel nutricional como energético, y es capaz de generar múltiples beneficios para la salud de quienes la consumen. Hoy en día, la moringa es considerada un superalimento con multitud de nutrientes, que ayuda a purificar el cuerpo, reduce la inflamación y previene el envejecimiento.

Cómo la moringa mejora la salud

Por cada 100 gramos de hojas frescas de moringa se encuentran entre 120 y 200 mg de vitamina C, esto implica una potente capacidad antioxidante que mantiene al organismo libre de los posibles ataques de los radicales libres, colabora en el detenimiento del estrés oxidativo y previene de forma significativa el contagio de diversas infecciones.

La moringa posee un alto contenido en calcio que mantiene el sistema óseo fortalecido, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis y la artrosis.

Por otro lado, su capacidad antiinflamatoria se ve reflejada en buenas digestiones y unos buenos niveles de cálculo renal, que también repercuten de forma muy positiva en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas como la diabetes.

La moringa es una fuente importante de hierro, por cada 100 gramos de hojas secas podemos encontrar hasta 30 gramos de este mineral esencial, esto ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre y previene problemas del corazón.

Una doctora mide la presión arterial Europa Press

A la hora de tratar alergias respiratorias y otro tipo de trastornos similares la moringa es muy recomendable, ya que las propiedades de esta planta desinflaman las mucosas de forma muy efectiva.

Un estudio publicado en el National Library of Medicine desveló que la moringa oleifera está indicada para tratar enfermedades relacionadas con la salud mental como la depresión o la ansiedad. Además de ser útil para tratar la hepatitis y aliviar el dolor de las articulaciones.

Cómo consumir moringa

Es posible preparar una infusión a base de moringa, para ello solo necesitarás hojas frescas de esta planta y ponerlas a hervir. También es posible adquirir los beneficios que implica el consumo de esta planta mediante el aceite de moringa y la moringa en polvo, ambas opciones ideales para aderezar comidas. Y por último, la moringa también se puede consumir a base de complementos alimentos, aunque siempre serán más aconsejables las opciones anteriores para mantener sus propiedades de forma íntegra.

