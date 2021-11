Mitos sobre los carbohidratos, ¿tomarlos a la hora de cenar nos hace engordar?

Los hidratos de carbono son los peor parados cuando se trata de mantener la figura. Parece ser que no tienen cabida si se desea perder peso y entre los mitos que rodean a estos almidones, azúcares y fibra presentes en muchos alimentos se encuentra el de que engordan si se consumen a la hora de cenar. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto?

Mito: "Los carbohidratos en la cena engordan"

La verdad es que no, de hecho, poco importa el momento del día en el que consumamos los carbohidratos siempre que no sobrepasemos el límite recomendado. Además, no todos son válidos. Hay carbohidratos complejos (los buenos) que incluso "pueden protegernos frente al aumento de peso", según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

¿Qué ocurre con los carbohidratos simples? Están presenten en las galletas, donuts, pan, refrescos y, por tanto, no son nada saludables. Estos son los carbohidratos que se deben evitar, aunque no solo en la cena, también durante el resto del día. Su consumo tiene que ser muy ocasional para dejar espacio para los complejos (arroz, patatas, cereales enteros, etc.).

Mito: "Los carbohidratos no son necesarios"

Eliminar los carbohidratos de la cena por creer que engordan, puede hacer que empiecen a desaparecer de nuestra dieta. ¿Esto es bueno? Desde la Clínica Universidad de Navarra (CUN) explican que no. Pues, tal y como indican, "los hidratos de carbono deben aportar entre el 55-60 % de las calorías de la dieta".

Además ¿por qué razón en la alimentación los carbohidratos deben estar presentes? Porque son nuestra mayor fuente de energía. Por eso, es interesante ingerir una buena dosis tras haber hecho ejercicio, para favorecer la recuperación, o incluso antes si es que vamos a correr una maratón, por ejemplo. Necesitamos comer carbohidratos, pero esto deben ser complejos.

Mito: "Cuantos menos carbohidratos ingieras, mejor"

Ya hemos visto que esto no es así, es más, desde la CUN afirman que hay que consumir, aproximadamente, unos 120 gramos de carbohidratos al día. Existen muchas opciones disponibles para enriquecer la dieta y conseguir llegar a este mínimo diario requerido. ¿Dónde están los carbohidratos?

Cereales.

Legumbres.

Patatas.

Verduras.

Frutos secos.

Frutas.

Mito: "Los carbohidratos no son útiles"



Creer que los carbohidratos engordan o que no son útiles puede hacer que no lleguemos a consumir esos 120 gramos diarios. Pero ¿qué sucede si esto ocurre? Pues desde la CUN alertan de que puede que el organismo haga una "utilización inadecuada de las proteínas y las grasas". Esto puede tener consecuencias en el propio peso, en lugar de adelgazar, engordaremos.

Debemos tener presente que cuando hay un desequilibrio de nutrientes en nuestro cuerpo todo empieza a funcionar mal. Para compensar esa falta de carbohidratos puede el organismo hacer más acopio de grasa, lo que no nos beneficiará. Por lo tanto, toda dieta saludable debe contener carbohidratos.

Las dietas bajas en carbohidratos no son adecuadas para llevar una alimentación sana. A veces, no todo vale para adelgazar y eliminar los carbohidratos no va a asegurar una pérdida de peso, solo un desequilibrio que puede jugar en nuestra contra. Comer equilibrado y buscar la ayuda de un nutricionista es lo mejor. Desterrar mitos como los mencionados es fundamental para alimentarnos bien.