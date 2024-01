¿Es la miel la mejor opción contra la tos? La respuesta la tiene un experto en nutrición

La miel es, sin lugar a dudas, uno de los alimentos más usados en España en época de bajas temperaturas para combatir la tos tan común en gripes y catarros. Especialmente ahora, cuando la gripe A sigue en alza en nuestro país, lo que ha hecho que Sanidad imponga el uso de la mascarilla obligatoria en todos los centros de salud y hospitales, aunque también la recomienda en farmacias, residencias de ancianos, así como espacios cerrados.

No son pocas las personas que acuden a la nutrición como remedio casero para tratar, por ejemplo, la mucosidad viscosa. Sin embargo, ¿hasta qué punto está demostrado por la comunidad científica todo este tipo de estrategias de andar por casa? Y es que, hay que recordar, que otro de los falsos mitos en lo que a alimentación se refiere tiene que ver con tener que limitar el consumo de lácteos, como la leche o el yogur, porque se cree que aumenta la dificultad de expectoración y, a largo plazo, la congestión nasal.

Sin embargo, nada que ver. Así lo asegura el biólogo, además de dietista-nutricionista, Juan Revenga. Pero, ¿qué hay de la miel? A decir verdad, gracias a su alta concentración en azúcar, tiene la capacidad antibacteriana para acabar con las bacterias. Ante un escenario en el que muchos medicamentos y antibióticos actuales se topan con bacterias cada vez más resistentes, la miel se ha convertido en uno de los remedios más recomendados por los especialistas para hacer frente a infecciones bacterianas. Sin embargo, cabe prestarle especial atención a la que se vende en los supermercados.

¿Qué efecto tiene la miel en la garganta?

Lo primero que hay que saber es que dependiendo del tipo de miel y el proceso de elaboración en cada caso, la miel contiene cerca de 0,5mg de vitaminas por cada 100g, y 2mg de magnesio por cada 100g. A grandes rasgos, la miel está formada por un 80% de azúcar y un 20% de agua. Esto significa que aunque la miel contiene sustancias beneficiosas, su proporción es mínima.

El dietista Fran Susín subraya en su cuenta de TikTok que "estamos hablando de un producto que es casi un 80% de glucosa y fructosa, lo que viene siendo azúcar, y realmente lo que hace es aliviar de forma temporal el dolor de garganta, como haría cualquier otro tipo de jarabe por esa textura que tiene y el sabor dulce. No lo hace más que cualquier otro caramelo".

Sin embargo, un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en la revista British Medical Journal, que ha comparado trabajos anteriores, ha concluido que la eficacia de la miel es superior a los tratamientos habituales para aliviar los síntomas de las infecciones respiratorias en las vías superiores, especialmente en la frecuencia y la severidad de la tos.

Asimismo, los expertos detallan que los síntomas en los pacientes que reciben duran entre uno y dos días menos que los de aquellos sometidos al tratamiento convencional. "Cuando los facultativos quieran prescribir un tratamiento para este tipo de infecciones, recomendamos que opten por la miel como una alternativa a los antibióticos", defienden los autores del trabajo.

Los investigadores recalcan que la miel es barata, de fácil acceso, más eficaz y presenta menos efectos secundarios y contraindicaciones que los tratamientos alternativos habituales. Asimismo, evita que los pacientes desarrollen farmacorresistencia.

Más allá de la miel: alimentos eficaces para calmar la tos



Parece evidente que la miel es uno de esos remedios caseros que todo el mundo conoce para poder calmar la tos, pero no es el único. Hay algunos que no solo calman la tos, también ayudan a aliviar la irritación de garganta y favorecen la expectoración de la mucosa.

Esto es lo que sucede con algunas verduras, como la cebolla, el puerro, el ajo, el brécol o las coles de bruselas, que tienen efecto mucolítico y de fluidificación del moco, lo que ayuda a su expulsión. Los alimentos ricos en vitamina A ayudan a mantener sanas las mucosas, como las que recubren las vías respiratorias, la encontramos en yema de huevo, pero también en vegetales como la zanahoria, la calabaza o las espinacas y frutas como el melocotón.

Las frutas cítricas, como el limón, el kiwi o las fresas, son también una buena opción, porque ayudan al sistema inmunitario y protegen las mucosas por sus efectos antioxidantes y de formación de colágeno; también verduras como el pimiento, el nabo, las patatas o perejil crudo.

El pescado azul tiene efecto antiinflamatorio y condimentos como el jengibre contienen glicerol, que le aporta propiedades antisépticas. También conviene aumentar la ingesta de agua y otros líquidos, como en sopas, caldos o infusiones, tanto para aliviar la tos como para ayudar a fluidificar y expulsar el moco.

