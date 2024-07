El melón es una de las frutas por excelencia de los veranos en España, con permiso de la sandía, un postre dulce y delicioso que, en general, gusta a todo el mundo. Una de esas opciones que parece igual de apetecible tanto cuando comemos en casa como cuando lo hacemos fuera. Ese dulce con el que poner el broche de oro a la comida con un toque refrescante e hidratante.

Ideal para tener siempre a mano, el melón es rico en vitaminas y minerales en sus diferentes variedades, lo que hace que todo el mundo pueda encontrar un favorito en el mercado. Suele tomarse como postre, pero también es ideal a la hora del desayuno y en la merienda, a media mañana o a media tarde, poco importa, porque tomar una ensalada de melón, ya sea de frutas o de verduras, parece siempre una opción apetecible para plantarle cara al calor, pero ¿qué pasa si tomas melón a diario?

Qué pasa si comes melón todos los días

Lo mejor es una alimentación variada, que ayude a que sea más equilibrada, pero los amantes del melón seguro que quieren tomarlo a diario, algo que puede tener grandes beneficios para el cuerpo y la salud gracias a su alto contenido en agua, que llega a alcanzar el 90%. Tiene mucha agua, pocas calorías y una gran cantidad de vitaminas y minerales, lo que le convierte en una gran elección.

Además de agua, el melón también aporta vitaminas A, B, C y E, ácido fólico, fibra, y minerales como calcio, hierro y potasio, entre otros. Tiene propiedades diuréticas y antiinflamatorias, previene el estreñimiento y contiene electrolitos, que equilibran los fluidos del cuerpo. Es diurético, ayudando a eliminar toxinas y combatiendo la retención de líquidos. Gracias al potasio que contiene, es fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso y también regula la presión arterial.

Contiene colágeno, que ayuda a regenerar la piel y los tejidos, además de ser bueno para la cicatrización de las heridas, sus carotenoides favorecen un correcto funcionamiento ocular. Ayuda a mejorar la salud de huesos y dentadura gracias a su contenido en calcio y fósforo, y sus antioxidantes refuerzan el sistema inmunológico y ayuda a combatir los radicales libres. Una ración de 100 gramos de melón contiene más de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, lo que ayuda a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades. Su alto contenido en ácido fólico lo hace especialmente recomendable en personas embarazadas, porque favorece el crecimiento y desarrollo saludable del feto.

Contraindicaciones de esta fruta

Aunque se trate de un alimento con numerosos beneficios, no todo el mundo puede comerlo sin preocupación, de hecho hay algunos casos en los que su consumo no es aconsejable. Así sucede, evidentemente, con las personas que tienen alergia o algún tipo de intolerancia al melón, pero también conviene moderar su consumo en el caso de las personas diabéticas, pues contiene una gran cantidad de fructosa. Tampoco se recomienda en personas con colon irritable o un sistema digestivo sensible, porque la gran cantidad de agua y fibra que contiene puede favorecer la aparición de gases y molestias.

El melón es una fruta segura y que aporta grandes beneficios al cuerpo a través de la alimentación, pero hay casos en los que es mejor no consumirlo, como si notamos que no nos sienta bien. En cualquier caso, quien mejor puede aconsejarnos sobre qué alimentos incluir en nuestra dieta será un profesional cualificado, que se encargará de que evitemos alimentos que puedan hacernos daño.

