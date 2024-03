El mejor sustituto del azúcar en la alimentación

La glucosa en sangre es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Lo cierto es que en muchas ocasiones, las personas en España tratan de evitar el consumo de hidratos de carbono para no engordar. Sin embargo, el azúcar en sangre es fundamental para mantener activas las funciones vitales gracias a la energía que nos proporciona. Ahora bien, hay que prestar especial atención a la cantidad máxima recomendada de azúcar al día.

Las recomendaciones de la OMS es que no se debe superar el 5% de las calorías totales ingeridas en un día. Es por ello que no son pocos los que tratan de evitar el consumo de hidratos de carbono, ya que se asocia a la idea de que son ricos en calorías, para así no coger peso. Pero nada más lejos de la realidad. Existe serie de alimentos saludables que regulan los niveles de azúcar en sangre. A todo ello se le une el hecho de que actualmente el uso de edulcorantes, como la sacarina, es habitual en la dieta.

Pero ojo. La Organización Mundial de la Salud señaló justo en julio del año pasado señaló al espartano como "posible cancerígeno". Se trata de un edulcorante artificial bajo en calorías muy utilizado en diversos productos alimenticios y refrescos desde la década de 1980 para sustituir al azúcar, como bebidas dietéticas, gelatinas, chicles, helados, productos lácteos o cereales para el desayuno.

¿Qué es lo más sano para sustituir el azúcar?



La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) señala en su página web, la solución al azúcar quizás debería pasar, más que por encontrar un sustitutivo saludable, por "empezar a educar a nuestro paladar y metabolismo a vivir sin ellos ya que con los azúcares presentes de forma natural en los alimentos hemos vivido sin problemas hasta la Revolución Industrial".

¿El azúcar es malo para la salud?

El azúcar no contiene ningún producto adicional que sea nocivo para la salud. Es simplemente el exceso de azúcar en la dieta el que puede tener efectos perjudiciales que pueden verse reflejados en diabetes de tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Dicho de otra forma, no viene tanto por el uso que hacemos del azúcar blanco como de la cantidad de azúcares añadidos que contienen muchos alimentos procesados.

Un estudio publicado en la revista científica 'American Journal of Preventive Medicine' demuestra que el aumento del consumo habitual de estos productos alimentarios se asoció con más del 10% de las muertes prematuras y prevenibles por todas las causas en Brasil en 2019, aunque los brasileños consumen mucho menos estos productos que los países con altos ingresos.

La Asociación Americana del Corazón, conocida como AHA por sus siglas en inglés, aconseja que los hombres no consuman más de 37,5 gramos, lo que corresponde a unas nueve cucharaditas de azúcar por día, y que las mujeres no consuman más de 25 gramos, esto es, seis por día. En cualquier caso, no hay que olvidar que un consumo excesivo de azúcar puede provocar importantes y graves riesgos y efectos negativos para la salud, como puede ser la diabetes o el sobrepeso.

¿Cuál es más saludable el azúcar moreno o el azúcar blanco?

La OCU advierte que todos estos productos son sacarosa y presentan una cantidad de calorías similar. "Lo que varía es básicamente el proceso de obtención y refinado, que es el que marca diferencias en aspecto y textura". En este sentido, aunque el integral pueda contener algo más de nutrientes, existe el riesgo de consumir más cantidades de azúcar moreno y/o integral "por pensar erróneamente que son mejores que el azúcar refinado".

¿Qué pasa si reemplazo la azúcar por miel?



El azúcar blanco contiene alrededor de un 99% de sacarosa, mientras que la miel contiene vitaminas, minerales como el magnesio, y enzimas beneficiosas como la glucosa oxidasa de efecto cicatrizante. Sin embargo, la proporción en la que se encuentran en la miel estas sustancias es a duras penas significativa.

Normalmente depende del tipo de miel y el proceso de elaboración en cada caso, la miel contiene cerca de 0,5mg de vitaminas por cada 100g, y 2mg de magnesio por cada 100g. A grandes rasgos, la miel está formada por un 80% de azúcar y un 20% de agua. En resumidas cuentas, aunque la miel contiene sustancias beneficiosas, su proporción es mínima.

Aunque la miel pueda contener algunos componentes beneficiosos para la salud, si respetamos la cantidad de azúcar recomendada en un día la cantidad de esos componentes que vamos a ingerir es insignificante. Además, la fama que tiene de ser más saludable puede resultar engañosa, y no debemos olvidar que como muchísimo deberíamos consumir unos 30g diarios (y eso suponiendo que no consumamos más azúcares libres en otros alimentos).

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.