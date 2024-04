Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si bebe un vaso de leche al día

Con la leche ha sucedido como con otros muchos alimentos, que a lo largo del tiempo han pasado por momentos en los que ha sido encumbrada, pero también por otros en los que prácticamente ha sido considerada como innecesaria, y lo cierto es que no es ni una cosa ni la contraria. En España, su consumo es habitual, como también lo es el de sus derivados, como yogures, batidos o quesos.

Pocas dudas hay de la importancia que tiene para el crecimiento de los niños y el desarrollo de los adolescentes, pero hay algunas más sobre si es realmente necesario en el caso de los adultos. Diversas investigaciones han demostrado que, si bien la leche tiene muchos beneficios, también puede tener algunas contraindicaciones.

Qué le pasa a tu cuerpo si tomas un vaso de leche al día

Beneficios de la leche. PIXABAY / COULEUR

Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en New England Journal of Medicine recogía que un exceso de leche en el consumo diario podría tener incluso efectos negativos sobre la salud, dañando los huesos y asociado con problemas como la hipertensión e incluso vinculándolo con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Esto podría deberse a que contiene grasas saturadas y sodio, que en grandes cantidades no son buenas.

Esto, como señalamos, se asocia con un consumo excesivo, pero ¿qué pasa si tomamos un vaso diario? Lo cierto es que en pequeñas cantidades, y siempre que no exista una intolerancia a la lactosa que pueda provocar molestias estomacales, podemos aprovechar los muchos beneficios que aporta la leche.

La leche es una gran fuente de proteínas, de vitamina B12 y de calcio, pero también de potasio y vitamina D. Podemos mejorar la salud de nuestros huesos gracias al calcio y la vitamina D, reducir el riesgo de enfermedades cardiovascular e hipertensión, por su contenido de potasio, reducir el riesgo de deterioro cognitivo. El calcio, proteínas y vitamina B12, todos los cuales son nutrientes fundamentales para los adultos mayores.

Un vaso de leche al día puede ayudarnos a reducir el riesgo de padecer osteoporosis y diabetes tipo 2.

Alimentos que aportan más calcio que la leche

El brócoli es uno de los vegetales más saludables y versátiles en cocina. iStockphoto

Al pensar en alimentos ricos en calcio, la leche es uno de los primeros que nos vienen a la mente. Desde siempre hemos aprendido a asociar ambos términos, pero con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo que la leche no el único alimento del que podemos obtenerla, ni siquiera es el que más calcio contiene, hay otros que tampoco deberían faltar en nuestra dieta si queremos consumir todo el calcio que nuestro cuerpo necesita.

Podemos aumentar la ingesta de calcio si tomamos sardinas en lata, eso sí, tenemos que comerlas enteras, incluyendo las espinas. Aunque nos resulte sorprendente, un fruto seco como las almendras también está en esta lista, lo mejor es tomarlas tostadas o crudas, pero evitarlas fritas. Entre las verduras de hoja verde destaca el brócoli, y si hablamos de legumbres, los garbanzos sobresalen.

Del total del calcio que tomamos gracias a la alimentación, nuestro cuerpo solo es capaz de absorber entre el 20 y el 40%.

