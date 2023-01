La pasta es más saludable de lo que crees: una experta indica cómo comerla correctamente

La pasta, y los carbohidratos en general, tiende a ser uno de los alimentos denostados en muchas dietas iniciadas este enero tras los excesos navideños. Sin embargo, los expertos recomiendan no erradicarla del contexto de una dieta saludable, siempre y cuando se consuma de una determinada manera.

En este sentido, la profesora en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad de Newcastle Emma Beckett aclara en un artículo en The Conversation por qué la pasta "no es solo carbohidratos" y, por ende, no debería ser eliminada, incluso si el objetivo marcado para este año es perder peso.

Según explica Beckett, una taza de pasta cocida (en torno a 145 gramos) tiene unos 38 gramos de carbohidratos, 7,7 g de proteínas y 0,6 g de grasas, "además del agua que se absorbe al cocinar y muchas vitaminas y minerales", apunta.

Aunque los carbohidratos son mayoría dentro de la composición de la pasta, la experta recomienda "pensar en el contexto" en que esta se consume.

Por este motivo, recuerda que tanto las grasas como los carbohidratos y las proteínas son macronutrientes que "se descomponen en el cuerpo para producir energía". En este sentido, prosigue, "los rangos aceptables de distribución de macronutrientes describen la proporción o el porcentaje de macronutrientes que deberían proporcionar esta energía", y que los expertos establecen "en función de los resultados de salud y los modelos de alimentación saludable".

Respecto a estas proporciones, Emma Beckett describe que "deberíamos obtener del 45 al 65% de nuestra energía de los carbohidratos, del 10 al 30% de las proteínas y del 20 al 35% de las grasas".

En la práctica, señala Beckett, esto significa que "puede ser saludable comer entre 1,2 y 6,5 veces más carbohidratos en un día que proteínas, ya que cada gramo de proteína tiene la misma cantidad de energía que un gramo de carbohidratos".

Volviendo al caso particular de la pasta, cuya proporción es de 38 g de carbohidratos frente a 7,7 g de proteína, se encontraría "dentro del rango aceptable de distribución de macronutrientes".

Esto significa, según esta experta en nutrición, que la pasta "tiene suficiente proteína para equilibrar los carbohidratos" gracias a los huevos y al trigo presentes en ella.

Beckett apunta además que en el contexto de una dieta saludable "se ha demostrado que las personas pierden más peso cuando su dieta incluye pasta de forma regular".

Cómo comer pasta correctamente

Por este motivo, la experta recomienda que, en lugar de dejar los espaguetis a un lado, se reduzca el tamaño de las porciones o se opte por consumir pasta de harina integral, "que tiene un mayor contenido de fibra, es beneficioso para la salud intestinal y puede ayudar a sentirse saciado por más tiempo".

En lo que respecta a la pasta sin gluten, Beckett indica que "tiene un poco menos de proteína que la pasta de trigo", y aunque es la opción para personas con intolerancia al gluten o celíacas, "no hay mayores beneficios para la salud al cambiar a la pasta sin gluten para la mayoría de nosotros".

Asimismo, la nutricionista sugiere que la pasta puede incluso ayudar a niños o adultos a comer más verduras: "La salsa puede ser un excelente lugar para esconder las verduras", apunta.

Otro truco para beneficiarnos mejor de las propiedades de la pasta que señala Beckett en su artículo es consumirla una vez haya enfriado o recalentarla si son sobras del día anterior, ya que algunos de los carbohidratos se convierten en almidón resistente.

"Este almidón recibe su nombre por ser resistente a la digestión, por lo que aporta menos energía y es mejor para los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, la pasta sobrante, incluso si se recalienta, tiene menos calorías que la noche anterior", concluye.