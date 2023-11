El ingrediente de la cerveza con numerosos beneficios para conciliar el sueño

Es probable que sea una de tus bebidas favoritas. Y, es que, el consumo de cerveza en España es muy elevado. Solo Alemania adelanta a nuestro país en su producción. Esta bebida fermentada a base de cereales se puede encontrar en cualquier bar o supermercado. Su bajo contenido en alcohol (unos 4 o 5º) hace que su consumo sea prácticamente a diario. Por ello, muchas investigaciones acogen la cerveza como un objeto de estudio.

¿Puede ser una bebida alcohólica beneficiosa para la salud? La respuesta es sí, según los expertos. Cabe destacar que los investigadores siempre hablan en términos de ingestas moderadas, porque aunque su graduación alcohólica no sea muy alta, un consumo elevado podría traer problemas graves de salud física y mental.

De hecho, hay tantos estudios que la alaban, como hay otros que advierten de los posibles riesgos. Pero, lo que sí han podido verificar los expertos es que hay un ingrediente concreto que ha dejado ver su lado más beneficioso para conciliar el sueño.

El lúpulo, el ingrediente sedante de la cerveza

Según un estudio realizado en la Facultad de Ciencias de Badajoz, cerveza y conciliar el sueño van de la mano. Los investigadores tomar a esta bebida como objeto de estudio para encontrar beneficios concretos en nuestra salud. Así fue como descubrieron que entre unos de sus ingredientes se encuentra uno que tiene efectos positivos para ayudarnos a dormir más rápido. Ese fue el lúpulo, presente en todas, o al menos casi todas, las cervezas, ya que es un ingrediente básico en su fabricación.

El lúpulo se encarga de dar ese sabor amargo tan característico a la cerveza. Este componente que aporta la acidez y además, el aroma, tiene un efecto sedante. Los investigadores descubrieron que la planta del lúpulo se venía ya usando en productos farmacéuticos para combatir el insomnio e incluso la ansiedad. El lúpulo, que proviene de la planta Humulus lupulus, se ha caracterizado por usarse a lo largo de la historia como planta relajante, ya que pertenece a la familia de las Cannabaceae. ¿Os suena esto? Sí, el lúpulo proviene de la misma familia que el cannabis.

Planta de lúpulo. Dids / Pexels

Según los investigadores, sus componentes ácidos, sobre todo el ácido alfa, son los que mayor actividad sedante tienen. La resina del lúpulo o Humulonas son las que elevan "los valores del neurotransmisor gamma-amino butírico (GABA), inhibidor del sistema nervioso central", dicen los expertos. Por eso, cuando este ácido entra a nuestro organismo, activa el neurotransmisor en nuestro cerebro, dándonos una sensación total de calma.

¿De qué se compone la cerveza?

La cerveza puede ser tirada en grifo o ir embotellada. Pavel Danilyuk

Al ser una bebida alcohólica, los expertos recomiendan una ingesta moderada. Los estudios científicos difieren un poco en la cantidad diaria que se podría consumir la cerveza. Mientras que unos sitúan que hay que beber como máximo 10 g de alcohol diariamente (es decir, una caña), otros estudios marcan la posibilidad de llegar a un tercio de cerveza para las mujeres y a dos tercios en hombres, que son 330 ml y 660 ml respectivamente. No obstante, la cerveza está compuesta por una serie de ingredientes con efectos beneficiosos para la salud, según Anton Piendl, el mayor investigador de esta bebida.

Lúpulo. Como ya hemos comentado, su efecto sedante puede ayudar a calmar la ansiedad y a conciliar mejor el sueño.

Como ya hemos comentado, su efecto sedante puede ayudar a calmar la ansiedad y a conciliar mejor el sueño. ​Malta. A través de esta, se adquieren importantes minerales y vitaminas que es lo que compone el mayor efecto beneficioso para la salud.

A través de esta, se adquieren importantes minerales y vitaminas que es lo que compone el mayor efecto beneficioso para la salud. ​Compuestos proteínicos. No tiene una cantidad muy alta de proteínas, pero según el profesor contiene los 20 aminoácidos esenciales.

No tiene una cantidad muy alta de proteínas, pero según el profesor contiene los 20 aminoácidos esenciales. ​Calorías. Aunque la cultura popular dice que la cerveza engorda, sus calorías son de unas 30-40 en 100 ml.

Aunque la cultura popular dice que la cerveza engorda, sus calorías son de unas 30-40 en 100 ml. ​Minerales y elementos traza. Gracias a la cebada malteada son muchos los minerales como magnesio, potasio y fósforo que se pueden adquirir al consumir cerveza.

Gracias a la cebada malteada son muchos los minerales como magnesio, potasio y fósforo que se pueden adquirir al consumir cerveza. ​Vitaminas. Dice la investigación que con 1L de cerveza ya se satisface todas las vitaminas que necesita un cuerpo diariamente. La cerveza es rica en vitamina A, D y E. Y, también, en B2, B3, y B6.

Dice la investigación que con 1L de cerveza ya se satisface todas las vitaminas que necesita un cuerpo diariamente. La cerveza es rica en vitamina A, D y E. Y, también, en B2, B3, y B6. ​Gas carbónico. Por cada 100 g de cerveza aproximadamente se encuentra un 0,5 de CO2 cuenta la investigación. Esto hace que mejore nuestro flujo sanguíneo, nuestra mucosa, salivación y favorece a los ácidos estomacales para vaciar más rápido nuestro estómago.

Por cada 100 g de cerveza aproximadamente se encuentra un 0,5 de CO2 cuenta la investigación. Esto hace que mejore nuestro flujo sanguíneo, nuestra mucosa, salivación y favorece a los ácidos estomacales para vaciar más rápido nuestro estómago. ​Polifenoles. Es el componente por el que dicen que puede ser un anticancerígeno y del que dispone una cantidad muy alta. Su poder antioxidante puede llegar a ser efectivo en enfermedades óseas y circulatorias.

Es el componente por el que dicen que puede ser un anticancerígeno y del que dispone una cantidad muy alta. Su poder antioxidante puede llegar a ser efectivo en enfermedades óseas y circulatorias. ​Agua. El bien más esencial. Por 100 g de cerveza, 92 g es agua. Por eso es una bebida muy refrescante y saciante.

