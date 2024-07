La especia que debes añadir a la manzanilla para combatir la retención de líquidos y lucir vientre plano

La retención de líquidos, también conocida como edema, es una acumulación de líquido intersticial que, aunque no sea una enfermedad propia, sí que puede derivar de problemas circulatorios o malos hábitos. Esta hinchazón, que tiende a elevarse en los meses de calor que trae el verano, puede tener origen en una falta de hidratación. Por ello, las bebidas diuréticas como la infusión de manzanilla puede ser un remedio eficaz para su eliminación. Sin embargo, esta bebida aromática eleva su poder al ser combinada con una especia común.

Se trata de la cúrcuma, un antiinflamatorio natural perfecto para reducir también otras de las hinchazones típicas: la digestiva. Paliar los efectos de los gases y otros problemas de digestión también favorecen a tener una tripa plana. Es esta combinación de manzanilla y cúrcuma la que es capaz, por tanto, de atajar estos dos problemas tan molestos que se producen comúnmente en el organismo, y a los cuales hay que prestar atención para evitar molestias y prevenir enfermedades.

Beneficios de la cúrcuma

Cúrcuma. PIXABAY

La cúrcuma es una especia originaria de la India conocida por sus efectos antiinflamatorios y utilizada durante siglos como medicina natural. Sus propiedades antioxidantes también le hace ser una especia de potentes propiedades, gracias, en parte, a su principio activo: la curcumina. Este colorante natural actúa como un ibuprofeno natural, por lo que favorece a reducir la hinchazón o la inflamación y la aparición de la tripa plana. Esto puede ayudar a aliviar los síntomas de enfermedades como la artritis.

Además, actúa estimulando la producción de bilis, por lo que mejora los procesos digestivos y la absorción de nutrientes. Su poder antioxidante hace que el organismo se depure de radicales libres, a la vez que fortalece el sistema inmunitario para prevenir enfermedades. Algunos estudios, por otro lado, han encontrado indicios de ofrecer neuroprotección y efectos similares a los antidepresivos.

Beneficios de la manzanilla

Agua de manzanilla con sus flores. Getty Images/iStockphoto

Estas buenas propiedades que la cúrcuma genera en el organismo, se une en esta combinación de infusión a las de la manzanilla. Es hierba aromática infusionada es una de las más populares y con efectos muy beneficiosos para la salud. De sobra es conocida por mejorar la digestión y aliviar síntomas como los gases, la hinchazón y el malestar de estómago. Pero, también, tiene un impacto en el estado de ánimo proporcionando un efecto sedante y de relajación que mejora el sueño.

Además, sus propiedades antiespasmódicas bien casa con el poder antiinflamatorio de la cúrcuma. Por lo que favorecer a la reducción de calambres menstruales, así como otros trastornos inflamatorios del organismo. Actúa como un diurético, favoreciendo así la pérdida de retención de líquidos. Al igual que la especia hindú, el consumo regular de manzanilla puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

Es esto lo que hace que combinadas en la infusión eleven su poder hasta convertirse en una bebida de potentes propiedades beneficiosas. No obstante, ¿puede esta mezcla tener alguna contraindicación por la sobreexposición a estos beneficios?

¿Existen contraindicaciones en la infusión de manzanilla y cúrcuma?

Aunque por lo general son seguras, existen algunos casos en el que el consumo de la cúrcuma y la manzanilla debe ser moderado. Por ejemplo, en el caso de la especia puede interferir con ciertos medicamentos, especialmente aquellos relacionados con la coagulación sanguínea o la diabetes. Tampoco está recomendado en periodo de embarazo y lactancia.

Mientras que en el caso de la hierba aromática, tampoco es recomendada si se toman anticoagulantes, o sedantes y tranquilizantes, ya que puede potenciar la aparición de una somnolencia excesiva. Al igual que la cúrcuma, se recomienda evitar o una ingesta mínima en periodo de embarazo y lactancia, ya que puede tener efectos uterotónicos (estimulantes del útero).

Antes de incorporar la cúrcuma o la manzanilla a tu dieta, especialmente en dosis medicinales, consulta con un médico o un profesional de la salud. Especialmente si estás tomando otros medicamentos o tienes condiciones de salud preexistentes.

Referencias

Shane-McWhorter, L. (2024, 6 marzo). Camomila (o manzanilla). Manual MSD Versión Para Público General. https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/temas-especiales/complementos-diet%C3%A9ticos-y-vitaminas/camomila-o-manzanilla#Beneficios-atribuidos_v61151054_es

Kocaadam, B., & Şanlier, N. (2015). Curcumin, an active component of turmeric (Curcuma longa), and its effects on health. Critical Reviews In Food Science And Nutrition, 57(13), 2889-2895. https://doi.org/10.1080/10408398.2015.1077195

¿Quieres reci bir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.