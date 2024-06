Ni huevos ni carne: el alimento que es una de las mayores fuentes de proteína según un estudio

Tradicionalmente en España hemos pensado que para obtener las fuentes de proteínas que nuestro cuerpo necesita era necesario comer cantidades importantes de carnes rojas y huevos. Hoy en día, sabemos que la proteína también se puede encontrar en alimentos vegetales. De hecho, una investigación reciente ha desvelado que uno de los alimentos con mayor aporte de proteínas tiene origen vegetal, nos hace envejecer de forma saludable y nos ayuda a prevenir diversas enfermedades crónicas.

¿Por qué necesitamos proteínas?

Las proteínas son macronutrientes formados por aminoácidos que ayudan a regular y estructurar los diferentes órganos y tejidos celulares de nuestro organismo. Su consumo es absolutamente necesario para vivir saludablemente, por lo que deben formar parte de nuestra alimentación.

Las proteínas actúan como anticuerpos, protegiendo a nuestro cuerpo de los virus y bacterias. Por otro lado, tienen la capacidad de leer la información genética almacenada en el ADN y formar nuevas moléculas.

Los alimentos proteicos suelen ser muy saciantes y nos brindan la posibilidad de ganar músculo. Podemos encontrar fuentes de proteínas tanto en carnes y pescados, como en legumbres y verduras.

Comer sano reduce el riesgo de sufrir algunas enfermedades. Freepik

El superalimento rico en proteínas

Expertos chinos han realizado un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU ha desvelado las beneficiosas propiedades de un alimento de origen asiático, cuya fuente de proteína vegetal es muy abundante y actúa como sustitutivo directo de la carne en la mayoría de dietas veganas y vegetarianas, de hecho, muchos lo llaman "la carne vegetal".

Se trata del tofu que se genera a partir de la soja. Este alimento es rico en vitaminas y minerales y tiene un valor nutricional excepcional. Se utiliza en multitud de productos como aceites, harinas y bebidas, entre otros. Su consumo supone un gran aporte de energía debido a que el organismo asimila muy bien las proteínas que aporta gracias a la combinación de aminoácidos, compuestos bioactivos y lípidos beneficiosos que lo componen.

Por otro lado, el tofu es un gran regulador hormonal que puede convertirse en un buen aliado en ciertas etapas de la vida como la premenopausia. Las grasas de este alimento son saludables, especialmente la lecitina, que ayuda a controlar el colesterol y colabora en el buen funcionamiento del sistema nervioso.

También la fibra forma parte de la composición del tofu, que junto a estas grasas saludables, reducen considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares de quienes introducen este alimento asiático en su dieta. Así lo reflejó una investigación publicada en la revista Circulation.

Otros alimentos con aporte de proteína vegetal

Son muchos los alimentos que pueden satisfacer nuestras necesidades proteicas, y que además beneficiarán tanto a nuestro estado de salud como al planeta.

Si comparamos las proteínas animales con las vegetales, estas últimas suelen tener un mayor aporte de antioxidantes y fibra, además de que las grasas presentes en su composición están menos saturadas por norma general.

Una investigación publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, asegura que las personas que basan su dieta en alimentos vegetales tienen un menor riesgo de padecer ciertas enfermedades como la diabetes tipo 2.

La quinoa y el amaranto son dos ejemplos de proteínas vegetales completas. Las legumbres son también una excelente opción para adquirir este macronutriente, sobre todo los garbanzos y lentejas. De los frutos secos destacan las almendras y las pipas de girasol y calabaza.

Además de suponer un gran aporte de nutrientes beneficiosos para nuestro organismo, tener el objetivo de consumir más proteína vegetal nos hará posiblemente más creativos en la cocina, ya que nos implicaremos en las combinaciones de alimentos, sabores y texturas, lo que por inercia nos hará alimentarnos de una forma más saludable y equilibrada.

