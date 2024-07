La fruta poco conocida en España que produce colágeno, combate las alergias y ayuda a rejuvenecer la piel

Si oímos hablar de cereza de las Indias o cereza de las Antillas lo lógico es pensar que se trata de un fruto parecido a la cereza autóctona, al menos en forma y/o color. Sin embargo, al comer esta fruta exótica nos llevaríamos una buena sorpresa si esperamos que tenga el sabor dulce al que estamos acostumbrados por estos lares. Todo lo contrario: su potencial, la alta cantidad de ácido ascórbico que posee, le provoca un sabor extremadamente ácido.

Hablamos de la Malpighia emarginata, conocida comúnmente como acerola, una planta originaria de América Central, propia de países tropicales y subtropicales, siendo Brasil el principal productor y exportador en la actualidad. Por su forma, textura y color también se llama cereza colorada, manche o semeruco.

La acerola está haciendo las delicias de aquellas personas que disfrutan con descubrir plantas y frutos/as exóticas que encierren múltiples propiedades para el organismo y que las diferencien de las especies cultivadas en España. Lo que al otro lado de Atlántico se ha dado en llamar superalimentos. En este caso, aunque en un principio se consideró la planta solo por su valor ornamental, desde el siglo XIX se conoce su uso culinario y el valor comestible de la fruta está ganando enteros desde entonces.

El ácido ascórbico, su mejor secreto

Si pensamos en una cereza no nos imaginaríamos que pueda contener entre 20 y 30 veces más poder vitamínico que otra fruta de mayor tamaño, como puede ser la naranja. Esto es exactamente lo que ocurre con la acerola: ninguna otra fruta tiene más cantidad de vitamina C o ácido ascórbico que ella.

Y aunque esto se traduce en que sea muy ácida para el paladar, el truco está en esperar a que esté muy madura y así disfrutar de un sabor menos fuerte sin perder todo el potencial nutricional que encierra en tan solo 20 gramos de peso. Aunque por su aspecto exterior se asemeja a la cereza europea, la acerola está compuesta por gajos y tres carozos.

El ácido ascórbico es un nutriente muy necesario para el organismo: combate infecciones, cicatriza heridas y es un poderoso antioxidante que ayuda a regenerar la piel ante la amenaza que suponen los radicales libres. Está presente en diversas frutas (especialmente cítricas) y verduras, si bien la cantidad de la acerola es totalmente excepcional.

La C no es la única vitamina de la acerola, sino que también posee vitaminas B6, B1 y A, además de flavonoides y minerales esenciales (hierro, calcio, fósforo, potasio, magnesio). Y al ser un alimento inmunoestimulante, ayuda a combatir la gripe, las alergias y el estrés.

Un gran potencial por descubrir

Un reciente estudio del Instituto Central de Investigación Tecnológica de Alimentos (India), ha destacado que dado su “rico perfil de nutrientes con numerosas bioactividades”, la acerola demanda una mayor atención de cara a aplicaciones farmacéuticas y agroindustriales “prometedoras”. Tanto los compuestos bioactivos individuales (ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas y carotenoides) como las actividades biológicas de la fruta y también de sus extractos, hacen de la acerola una fruta a seguir para este grupo de científicos.

Referencias

Prakash, A., & Baskaran, R. (2018). Acerola, an untapped functional superfruit: a review on latest frontiers. Journal of Food Science and Technology, 55(9), 3373–3384. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3309-5

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.