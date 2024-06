La falsa esperanza de las dietas “milagro” para quedarse embarazada

Los medios de comunicación utilizan llamativos titulares cuando hablan sobre las denominadas ''dietas milagro para quedarse embarazada'' para conseguir la atención del usuario. Sin embargo, carecen de rigurosidad y generan falsas esperanzas en los pacientes y en su entorno cercano.

''La dieta de la fertilidad'', ''vitaminas prenatales'' o ''qué comer para quedarte embarazada'' son algunos ejemplos de titulares que publican los medios de comunicación para dar a conocer estas ''dietas milagro'' que deben seguirse para aumentar las probabilidades de embarazo. No obstante, la gran mayoría de estas dietas no sirven para incrementar la fertilidad. Según explican los expertos, confunden a los pacientes sobre el problema real de la infertilidad.

Ninguna dieta será la solución para quedarse embarazada

Hemos contactado con el doctor Antonio Gosálvez Vega, director de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, quien ya colaboró con infoveritas en un artículo sobre los mitos de la concepción. Gosálvez explica que seguir con la dieta occidental, compuesta por excesos de ultraprocesados, carbohidratos o carne roja, y complementarla con suplementos de omega 3 no resulta efectivo.

Ahora, también insiste en que centrar la atención en seguir una dieta específica para quedarse embarazada carece de sentido. ''Es malo para los pacientes porque quita el foco a lo verdaderamente importante''. Sostiene que le parece injusto entretener a las pacientes que acuden a consulta con los óvulos dañados o muchos años, o varones con daños espermáticos muy importantes, aconsejándoles que ''mejorando un poco su dieta van a mejorar su fertilidad. Desgraciadamente, la dieta no es una forma de mejorar la fertilidad''.

Mujer embarazada Pexels

Se apoya en la premisa de que ''el humano ha salido adelante a pesar de las hambrunas, si la dieta hubiera sido importante para la fertilidad, en cuanto hubiera hambruna nos habríamos extinguido''. También argumenta que en las zonas más desnutridas del planeta como África o Sudamérica la alimentación no supone un obstáculo para la concepción de hijos. ''En cambio, en Europa y América, donde es mejor es el nivel de vida y de nutrición, peor fecundación hay'', indica Gosálvez. Esto se debe al principal problema de la fertilidad, según el doctor, la edad tardía con la que la gente empieza a tener hijos. También influye la industrialización y la contaminación que hay en Occidente.

''Ni tomar apio, arándanos rojos o nueces va a mejorar la fertilidad. Si una persona es fumadora, está dañada por la edad o sufre de peso inadecuado (índice de masa corporal fuera del rango de la normalidad) es absolutamente ingenuo confiar en estas dietas'', enfatiza. Gosálvez se opone a los artículos que se comparten en medios de comunicación sobre las ''dietas milagro'' porque despistan a los pacientes, ''se está haciendo mucho daño a la población con estas dietas de la fertilidad, que son un pseudotratamiento'', expone.

La alimentación como un pseudotratamiento

La página web de la clínica Dexeus explica que el estado nutricional está relacionado con la salud de la futura gestante y su descendencia. Recomiendan ''alcanzar el peso adecuado, reducir o suprimir el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas u otras drogas y mantener una alimentación variada y equilibrada''. Aclaran que aquellas mujeres que sufran trastornos nutricionales (anemias, ciertas carencias); las que consumen fármacos que interfieren en la absorción de ácido fólico; quienes estén en el peso inadecuado (índice de masa corporal fuera del rango de la normalidad); o con hábitos alimentarios atípicos (dieta vegetariana estricta, etc.), se verán beneficiadas con estos consejos alimentarios.

Trastorno nutricional Pexels

''Potenciar el ejercicio físico regular ayuda a mantener el peso adecuado. En el caso de precisar un cambio de peso, será conveniente una estrategia de aumento o reducción gradual, y siempre bajo control médico'', insisten.

¿Qué dicen los nutricionistas?

María Ferrer, dietista-nutricionista miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), sostiene que las pacientes en búsqueda de un embarazo son vulnerables debido a la carga psicológica que implica el proceso. Destaca que existen otros factores como el síndrome de ovario poliquístico, baja reserva ovárica, mala calidad seminal u obesidad que influyen en la infertilidad.

''Vamos a promover una alimentación suficiente, equilibrada y variada, sin restricciones de grupos de alimentos y con una recomendación específica de aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas C, D, A y B y minerales como los folatos, proantocianidinas, magnesio, calcio, hierro, yodo, zinc, cobre y selenio entre otros compuestos, que están relacionados con la mejora de la calidad ovocitaria y una adecuación del sistema reproductivo que podría reflejarse con una elevación de la tasa de embarazos pero en ningún caso se puede asegurar que así sea'', explica la dietista-nutricionista. El objetivo que tienen las recomendaciones de estas dietas es suplir la alta demanda energética que requiere la gestación de un bebé.

La importancia de la buena nutrición en el embarazo Pexels

Según Ferrer, hombres y mujeres resultan beneficiados ante un cuidado de los hábitos alimentarios, lo que guarda relación directa con una mejoría de su salud en general. ''La ciencia determina que una alimentación saludable tiene impacto positivo en el control de la curva de glucemia, sensibilidad a la insulina, equilibrio hormonal, sobrepeso y obesidad, y que la mejora de estas situaciones promueve una mejor salud reproductiva y que, por lo tanto, también podría suponer un éxito de embarazo'', incide la nutricionista.

Sin embargo, concuerda con la premisa del doctor Gosálvez Vega, ya que afirma que ''nunca de una manera directa, no existen 'alimentos mágicos' para quedarse embarazada'', explica Ferrer. Considera poco ético y profesional pautar recomendaciones sensacionalistas que atribuyen la alimentación como un factor determinante para mejorar la fertilidad. Tal y como informa la nutricionista ''no podemos vender la alimentación como la solución a conseguir un embarazo porque lamentablemente no es tan sencillo''. La infertilidad es un problema muy complejo que requiere de una colaboración entre todos los profesionales de la salud, y según comenta Ferrer ''los nutricionistas somos una pata más del banco sobre el que se sustenta la fertilidad''.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.