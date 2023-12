Un experto avisa a quienes toman sal del Himalaya: "El gran error"

La sal del Himalaya es uno de los productos de moda que, de un tiempo a esta parte, muchas personas escogen para condimentar sus platos. Sin embargo, quienes solo usan esta sal cometen un "gran error", según advierte el naturópata y dietista Juan Torrontegui.

"Si estás usando sal del Himalaya, tienes un problema y no lo sabes", ha asegurado en un vídeo publicado recientemente en su canal de TikTok.

El experto ha contado que, mientras comía con un grupo de amigos, una de las personas dijo que ella solo usaba sal del Himalaya, "como si fuera la mejor opción que había".

Torrontegui le aseguró entonces que tenía "un problema", porque "la sal del Himalaya se saca de montañas o de minas y tiene una serie de minerales", pero también carece de otros. "Por ejemplo, no tiene yodo, que sí tiene la sal del mar", indica el naturópata y dietista.

No obstante, en el caso de optar por comprar esta otra sal, Torrontegui no recomienda comprar la sal marina que venden en el supermercado, "porque suele estar refinada y le añaden un yodo que no es orgánico".

En su lugar, el experto recomienda utilizar, además de la sal del Himalaya, sal atlántica o sal gris: "De esa forma, vas a tener sal del Himalaya con una serie de minerales, y la sal atlántica, con otro tipo de minerales".

Un tercer tipo de sal que Torrontegui también recomienda es la sal negra, que "suele tener mucho hierro".

Según indica, "esto es como las verduras, tú no puedes estar comiendo 'la mejor verdura', o la que tú crees que es la mejor porque tiene estas propiedades".

Lo mismo ocurre con la sal, aclara. "Lo ideal es combinar varias sales y no solamente quedarte con la sal del Himalaya, por mucha fama que tenga, o porque todo el mundo la esté usando, no es correcto usar solamente sal del Himalaya", concluye.