Estas son las enfermedades que ayuda a combatir la fruta del dragón

Cada vez tiene más presencia en las cocinas de España una fruta exótica que, además de poseer un alto valor nutricional y un sabor característicamente exclusivo, ayuda a prevenir y tratar determinadas enfermedades. Se conoce popularmente como la fruta del dragón, tiene colores y formas que no pasan desapercibidos, y puede consumirse en diferentes formatos sin perder su esencia. La OMS recomienda comer al menos cinco piezas de frutas y verduras al día, este grupo de alimentos aporta grandes beneficios a la salud; es recomendable alternar entre unas y otras, para beneficiarnos así de las peculiaridades de cada variedad.

¿Qué beneficios tiene la fruta del dragón?

La pitahaya, más conocida como fruta del dragón, se ha convertido en la fruta más instagrameables de la actualidad por sus colores especialmente llamativos y particulares. Pero, lo de quedar bien en las fotos es solo un pequeño atributo de esta fruta, si nos ponemos a analizar sus nutrientes y las ventajas que su consumo suponen para la salud.

La fruta del dragón es originaria de México y diversos países de América del sur. A pesar de provenir de la familia botánica de los cactus, su sabor es especialmente sabroso y endulzado. Se distinguen tres variedades principales de pitahaya, diferenciables a primera vista por su variedad de colores, aunque los tres tipos contienen semillas comestibles en su interior y tienen pinchos en su cáscara.

La pitaya o fruta del dragón ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Pexels

Con respecto a sus múltiples propiedades, destacan la presencia de vitaminas C y B; y minerales esenciales como calcio, hierro y fósforo. Además, esta fruta es rica en fibra y proteína vegetal. Se trata de un alimento muy versátil, que se puede comer tanto en crudo, como en batidos, zumos, mermeladas, ensaladas...

¿Qué patologías mejoran al consumir pitahaya?

Introducir en la dieta de los diabéticos la fruta del dragón es muy recomendable, puesto que esta fruta tiene la capacidad de reducir la glucosa en sangre de forma natural, absorbiendo los derivados del azúcar presentes en alimentos, y evitando que gran parte se acumulen en el sistema circulatorio. La pitahaya favorece el crecimiento de células pancreáticas, las productoras de insulina. Esta fruta también ayuda a prevenir la arterioesclerosis, es decir, la acumulación de placa en las arterias que limita el flujo sanguíneo.

Su consumo reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ya que estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas; fortaleciendo y reforzando el sistema inmunológico de quienes consumen esta fruta tropical.

Gracias a su gran capacidad para absorber el hierro, la fruta del dragón es ideal para combatir la anemia ferropénica, el trastorno que afecta a la fluidez de oxígeno en sangre y la producción de hemoglobina.

Por otro lado, la pitahaya favorece el tránsito intestinal y tiene propiedades laxantes que ayuda a prevenir enfermedades como el estreñimiento y la obesidad.

Trastornos como la ansiedad, el dolor de cabeza y el insomnio disminuyen notablemente gracias a la infusión nocturna cuyo ingrediente principal es la fruta del dragón.

Otras frutas que combaten enfermedades

Por todos es sabido que el alto contenido en vitaminas y minerales que poseen las frutas las convierten en alimentos muy beneficiosos para la salud de quienes las consumen.

Aunque todas las frutas son saludables, algunas tienen un valor especial con respecto a la prevención y el tratamiento de ciertas patologías. La piña contiene bromelina, una sustancia que ayuda a prevenir la formación y el crecimiento de tumores cancerígenos.

Por otro lado, las capacidades antioxidantes de los frutos rojos, pero especialmente en los arándanos previenen enfermedades crónicas como la diabetes, el Alzheimer o patologías cardiacas. Además de ser un alimento que actúa directamente contra el contagio de virus e infecciones.

Los limones es una fruta cítrica que además de actuar como un excelente aliño en cantidad de elaboraciones culinarias, previene enfermedades de tipo renal y ayuda a mantener niveles adecuados de presión arterial.

Referencias

Naw Juna Paw (2017) Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184577

Sandhya Pruthi, M.D. (2023) Conceptos básicos sobre nutrición. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/basics/nutrition-basics/hlv-20049477

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.