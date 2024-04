De la obesidad a la depresión: las enfermedades que ocasionan los alimentos ultraprocesados

Un equipo científico multidisciplinar australiano acaba de publicar una revisión sobre epidemiología en torno a la vinculación de alimentos ultraprocesados con la aparición de enfermedades tan prevalentes a día de hoy como pueden ser la obesidad o los trastornos mentales. El estudio habla de evidencias sólidas en patologías concretas, mientras que hay otros casos de sospecha que requieren una mayor investigación.

Según informaciones recogidas por la Universidad Pompeu Fabra, los alimentos ultraprocesados representan entre el 25 y el 60 por ciento del consumo energético en la dietas de Europa y América. A día de hoy, la ciencia calcula que más de cuatro raciones diarias de estos productos aumenta exponencialmente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, así como síndromes metabólicos y trastornos mentales. Y por ende, aumenta el riesgo de mortalidad a pacientes previamente sanos.

Mientras que la evidencia científica es ya sólida con respecto a estos efectos en determinadas patologías, el citado estudio también resalta que la relación de los ultraprocesados con un mayor riesgo de sufrir enfermedades como asma, alteraciones de salud gastrointestinal, o ciertos tipos de cáncer necesita más investigación.

Patologías donde se confirma el riesgo

Como ultraprocesados podemos identificar los productos horneados, los refrigerios envasados, las bebidas gaseosas, salsas de origen animal, los cereales azucarados y todos aquellos productos listos para comer o calentar. En términos generales, el estudio confirma que una mayor ingesta se asocia a un 21 por ciento más de riesgo de muerte por cualquier causa. Con cuatro dosis diarias, el estudio especifica el riesgo en las siguientes patologías:

Obesidad: aumentan el riesgo de padecerla en un 40-66 por ciento.

aumentan el riesgo de padecerla en un 40-66 por ciento. Diabetes tipo 2: aumentan el riesgo en un 40-66 por ciento.

aumentan el riesgo en un 40-66 por ciento. Enfermedades cardiovasculares (cardiopatías, insuficiencia, arritmias…): un 50 por ciento más de riesgo de muerte por estas alteraciones.

(cardiopatías, insuficiencia, arritmias…): un 50 por ciento más de riesgo de muerte por estas alteraciones. Trastornos mentales: la ingesta se ha asociado a un 48-53 por ciento más de riesgo de trastornos mentales comunes. En concreto, los estudios constatan un 22 por ciento más de riesgo en el caso de la depresión.

Productos de origen animal y bebidas azucaradas

Cabe destacar un segundo estudio reciente publicado en The Lancet que ha analizado el desarrollo de la multimorbilidad por cáncer y enfermedades cardiometabólicas en casi 5.000 pacientes sanos durante 11 años. En este caso, el análisis partió de subgrupos de alimentos para ver específicamente las oscilaciones que se producían en el estado de salud general de los individuos.

Así, se distinguió que las asociaciones más notables entre ingesta y enfermedad se produjeron con respecto a productos de origen animal y las bebidas endulzadas artificialmente y con azúcar. Sin embargo, el riesgo no fue constatado en otro subgrupo de alimentos: el de los panes y cereales ultraprocesados o sus alternativas de origen vegetal.

En ambos estudios se hace un llamamiento a profundizar en esta línea de investigación alimentaria dada la importante incidencia de las enfermedades referidas en la población mundial actual. Reducir la exposición dietética a los ultraprocesados es una de las claves, según la ciencia, para mejorar la salud humana.

Referencias

Lane M M, Gamage E, Du S, Ashtree D N, McGuinness A J, Gauci S et al. (2024). Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ, 384. https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-077310

UPF (s.f.). ¿Son los alimentos ultraprocesados perjudiciales para la salud? https://www.upf.edu/web/nutrimedia/-/-son-los-alimentos-ultraprocesados-perjudiciales-para-la-salud-

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.