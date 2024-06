El ejercicio que es más efectivo que caminar 10.000 pasos al día

Caminar un mínimo de 10.000 pasos diarios se ha convertido en parte de la rutina de muchas de las personas que se esfuerzan por tener un estilo de vida saludable y desean mejorar su condición física; los españoles encabezamos la lista de las personas en Europa que más caminan, con una media de 50000 pasos diarios. Solo necesitas una cuerda para realizar un ejercicio que te ocupará menos tiempo que la caminata común, y aun así será igual o más efectivo.

Beneficios de caminar 10.000 pasos al día

La Organización Mundial de la Salud recomienda caminar 10.000 pasos al día. Actualmente, es sencillo llevar a cabo esta práctica deportiva, puesto que existen multitud de aplicaciones con los que monitorear los pasos y medir la actividad física. Es una forma estupenda de combatir el sedentarismo y fortalecer la salud cardiovascular, ya que caminar implica la mejora de la circulación sanguínea, y, por tanto, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades como el colesterol alto, o un accidente cerebrovascular, entre otras.

Además, salir a caminar, sobre todo si lo hacemos al aire libre, mejora el estado de ánimo y actúa como un factor determinante y positivo en el cuidado de la salud mental.

El ejercicio que supera a la caminata de 10.000 pasos

Este deporte es muy cómodo, ya que se puede realizar en cualquier lugar, y para ello solo precisarás de una cuerda. La alternativa a caminar 10.000 pasos al día que permite quemar grasa y perder peso de forma más eficaz es saltar a la comba.

Un estudio publicado en la revista What's Cooking of America aseguró que saltando 10 minutos a la comba todos los días se quemaban hasta 130 calorías.

Saltando con esta famosa cuerda ponemos a trabajar eficazmente a toda nuestra musculatura, y especialmente al corazón. Lo que implica una mejoría significativa de la capacidad aeróbica, y una mayor resistencia al ejercicio a largo plazo. Puede llegar a ser una actividad ideal para aquellas personas que padecen hipertensión, ya que el salto a la comba ayuda a regular la presión arterial.

La comba es una manera diferente de hacer cardio. Freepik

Si introducimos el salto a la comba en nuestra rutina mejoraremos la conexión entre cerebro y músculo, ya que se requiere coordinación, equilibrio y concentración. A medio y largo plazo, el salto a la comba proporciona un aumento de la coordinación motora general.

Además, saltando a la comba aumentas tu capacidad pulmonar y proporcionas al cuerpo un mayor nivel de oxigenación. Es importante mantener una buena técnica de respiración mientras se está practicando este ejercicio.

Reducir el estrés saltando a la comba

La pandemia incrementó el estrés y la ansiedad, tanto es así que hoy en día prácticamente un tercio de la sociedad adulta padece este tipo de trastornos. Por suerte, la salud mental es un tema cada vez menos tabú en la sociedad, y existen multitud de herramientas que nos pueden ayudar a cuidarla. Saltar a la comba es una opción ideal para combatir el estrés diario, ya que implica la liberación de endorfinas. Además, al tener que prestar atención a la coordinación y seguir unos patrones rítmicos, se estimula la actividad cerebral mejorando la función cognitiva.

Cómo saltar a la comba correctamente

Lo primero que debemos tener en cuenta es, como ocurre en la mayoría de las prácticas deportivas, ser conscientes de las diferentes partes de nuestro cuerpo mientras estamos saltando a la comba. Los codos deben mantenerse flexionados y estáticos en un ángulo de 90 grados, se deben mover solamente las muñecas. El core debe mantenerse activo, y la espalda erguida. La posición de las rodillas y los pies, tanto al dar el salto como al caer, es fundamental. Todas estas indicaciones de la postura corporal son fundamentales para obtener beneficios de saltar a la comba y para evitar lesiones.

También es importante elegir una cuerda adecuada que se adapte a nuestro tamaño. Comenzar con saltos básicos, e ir aumentando la duración y velocidad del ejercicio a medida que adquirimos experiencia con la práctica. Es aconsejable realizar intervalos y pequeños descansos, así como evitar saltar muy alto. Por otro lado, no debemos olvidar calentar antes de saltar y estirar una vez hemos terminado.

